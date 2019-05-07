موبایل قاپ حرفه ای سارق اماکن خصوصی هم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی ابراهیمی در تشریح این خبر اظهار کرد: نیمه شب دوازدهم ماه اردیبهشت ماه امسال وقوع یک فقره سرقت از انباری یکی از اهالی ساکن در منطقه تجریش به کلانتری ۱۰۱ تجریش اعلام و تیمی از مأموران کلانتری به نشانی مال باخته، اعزام شدند که در بررسی اولیه مشخص شد که سارق یا سارقان با تخریب قفل انباری، تعدادی لوازم خانگی از قبیل: چند تخته فرش، ظروف چینی و ظروف کریستال گران قیمت به ارزش ۴ میلیارد ریال ربوده اند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی مشخص شد که سرقت توسط چند سارق با همکاری یکدیگر انجام یافته است، ابراز داشت: در ادامه تحقیقات میدانی به دست آمد که متهمان اموال سرقتی را با یک دستگاه خودروی سواری پراید سفید رنگ از محل منتقل کرده اند.

سرهنگ ابراهیمی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات پلیسی، مخفیگاه مالک خودرو در محله خاک سفید شناسایی شد و مأموران موفق شدند با هماهنگی مقام قضائی متهم مذکور را در یک عملیات ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش، تعدادی اموال مسروقه کشف کنند.

رئیس کلانتری با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به سرقت ۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی با همکاری ۲ همدستش اعتراف کرد، افزود: با انتقال متهم به کلانتری و بررسی سوابق متهم مشخص شد که وی تا کنون چندین مرتبه توسط مأموران کلانتری به اتهام موبایل قاپی دستگیر شده است.

به گفته کلانتر محله تجریش، متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و دستگیری سایر همدستان وی ادامه دارد.