تبیین بیانیه گام دوم انقلاب محور فعالیت مبلغین در ماه رمضان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر سه‌شنبه در جمع فعالان تبلیغی اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان شبکه ارزشمند تبلیغی برنامه‌های متنوعی در راستای شناساندن معارف ارزشمند قرآنی و دینی در سطح جامعه برگزار می‌کنند.

وی اضافه کرد: امسال شاهد صدور بیانیه بسیار مهم گام دوم انقلاب اسلامی از طرف مقام معظم رهبری هستیم و در حقیقت گام دوم انقلاب ما آغاز شد پس از اینکه گام اول را با موفقیت در عرصه‌های مختلف پشت سر گذاشتیم و با وجود کارشکنی‌های دشمنان پیشرفت‌های قابل توجهی را هم نظام اسلامی به دست آورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب با پایان یافتن گام اول بیانیه ارزشمندی را برای آغاز گام دوم صادر فرمودند که قطعاً مخاطب این بیانیه اقشار مختلف مردم هستند.

وی افزود: همانطور که در پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی همگان با عشق و علاقه به ایفای نقش پرداختند و از امام خود پیروی کردند در این مقطع حساس همه با تبعیت از رهبر فرزانه انقلاب گام دوم را باید با اقتدار به پایان برسانیم.

حجت‌الاسلام سروستانی یادآور شد: مقام معظم رهبری در رابطه با بیانیه گام دوم هفت محور را مشخص فرموده‌اند که اخلاق و معنویت و سبک زندگی اسلامی دو محور بیانیه هستند که ماه رمضان فرصت طلایی برای تبیین این دو محور در جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر خودآگاهی و فهم دقیق از شرایط گذشته و حال انقلاب اسلامی را از دیگر ویژگی‌های یک مبلغ انقلابی عنوان کرد و ادامه داد: به‌عنوان یک مبلغ باید نقاط ضعف و قوت پیشرفت‌ها و مشکلات و موانعی که داشتیم را شناخته و بیانیه را در مرحله اول برای خود و در مرحله دوم به جامعه انتقال دهیم.

وی افزود: داشته‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را به خوبی در جامعه تدوین کنیم و آینده بسیار خوبی را برای مردم ترسیم بکنیم همانطور که جامعه مذهبی در پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی در صفحه اول قرار داشت در تدوین بیانیه گام دوم هم باید پیشگام باشد.

حجت‌الاسلام سروستانی با بیان اینکه محور سوم میدان دادن به جوانان است، تصریح کرد: همان‌طور که جوانان ما هشت سال دفاع مقدس را به خوبی ادا کردند الان هم باید به جوانان میدان بدهیم تا بتوانند در عرصه‌های مختلف به ایفای نقش بپردازند.

وی با اشاره به سوره احزاب و تلاش مشرکان برای پراکنده کردن مشرکان از دور پیامبر اسلام (ص) گفت: مبلغین باید بیانیه گام دوم انقلاب را بخوانند و آن را به خوبی انتقال داده و در جامعه اسلامی تبیین کنند، و با توجه به اینکه دشمن در این شرایط حساس برای ایجاد رخنه در نظام اسلامی تلاش می‌کند، بتوانیم مسیر را با اقتدار دنبال بکنیم.