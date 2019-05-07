  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۵۷

برگزاری کمپ آماده‌سازی تیم ملی شنا در اردبیل

برگزاری کمپ آماده‌سازی تیم ملی شنا در اردبیل

کمپ آماده سازی تیم ملی شنا و کلینیک تخصصی مربیگری شنا در شهرستان سرعین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کمیته فنی شنا، در راستای اجرای برنامه‌های راهبردی میان مدت و آماده‌سازی مستعدین شنا به منظور حضور قدرتمند در المپیک جوانان ۲۰۲۲ و المپیک توکیو ۲۰۲۰، مقرر شد کمپ آماده‌سازی تیم جوانان در بخش پسران و کلینیک تخصصی مربیگری از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی استان اردبیل در شهرستان سرعین برگزار شود.

در این کمپ، تمرینات بدنسازی و آمادگی ذهنی با حضور مربیان متخصص برگزار می‌شود.

تاریخ ورود به اردو: عصر روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۳

تاریخ خروج از اردو: صبح روز جمعه مورخ ۹۸/۰۲/۲۷

کد مطلب 4611109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها