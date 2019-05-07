به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کمیته فنی شنا، در راستای اجرای برنامههای راهبردی میان مدت و آمادهسازی مستعدین شنا به منظور حضور قدرتمند در المپیک جوانان ۲۰۲۲ و المپیک توکیو ۲۰۲۰، مقرر شد کمپ آمادهسازی تیم جوانان در بخش پسران و کلینیک تخصصی مربیگری از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی استان اردبیل در شهرستان سرعین برگزار شود.
در این کمپ، تمرینات بدنسازی و آمادگی ذهنی با حضور مربیان متخصص برگزار میشود.
تاریخ ورود به اردو: عصر روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۳
تاریخ خروج از اردو: صبح روز جمعه مورخ ۹۸/۰۲/۲۷
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