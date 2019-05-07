به گزارش خبرگزاری مهر، انهدام باند سارقان در خرم‌آباد، کشف برنج قاچاق در دلفان، پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در خرم‌آباد و ملاحظات ترافیکی ماه مبارک رمضان از جمله اخبار فرماندهی انتظامی لرستان طی امروز سه شنبه هفدهم اردیبهشت ماه است که مشروح این اخبار را در زیر می‌خوانید:

انهدام باند سارقان خودرو و منزل در خرم آباد

سردار حاجی محمد مهدیان نسب فرمانده انتظامی لرستان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو و منزل در سطح حوزه کلانتری ۱۴ خرم آباد و ایجاد جو نارضایتی بین شهروندان مأموران با پیگیری و رسیدگی موضوع با روش‌های تخصصی و جمع آوری ادله لازم باند سارقان را شناسایی کردند.

وی اظهار داشت: در یک عملیات غافلگیرانه با هماهنگی مقام قضائی یک نفر سارق، ۳ نفر همدست و ۲ نفر مال خر دستگیر که در بازجویی‌های فنی به ۶ فقره سرقت خودرو و۱۴ فقره سرقت منزل و محتویات خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان خاطرنشان کرد: در بازجویی‌ها مأموران متوجه شدند شگرد این سارق و همدستانش بدین صورت بوده که ابتدا خودروها را دزدیده و با خودروی مسروقه اقدام به سرقت منزل می‌کردند و بعد از سرقت منزل محتویات خودرو را دزدیده و خودرو را در محلی خلوت رها می‌کردند.

سردار مهدیان نسب با اشاره به اینکه همه خودروها و بیشتر اموال مسروقه منزل کشف شده‌اند، گفت: پرونده به همراه متهمان تحویل مراجع قضائی شد.

ملاحظات ترافیکی ماه مبارک رمضان

سرهنگ منوچهر مرادی رئیس پلیس راهور لرستان گفت: پلیس راهور ملاحظات ترافیکی خود را با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و برگزاری مراسمات معنوی و مذهبی به منظور تسهیل در عبور و مرور و همچنین جلوگیری از هر گونه انسداد خیابان‌ها و سد معبر ملاحظات ویژه این ایام را در دستور کار خود قرار داده است.

وی تشریح کرد: این ملاحظات بر اساس طرح‌های از قبل تعیین شده به منظور برخورد با تخلفات حادثه ساز در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها و همچنین نحوه استقرار پرسنل در نقاط پر رفت آمد و شلوغ در ساعت قبل از افطار است.

کشف برنج قاچاق در دلفان

سرهنگ کرم حسین سپهوند فرمانده انتظامی دلفان گفت: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی در حین گشت زنی در محور نورآباد –خرم آباد به یک دستگاه وانت نیسان مظنون شده که پس از هماهنگی با مقام قضائی آن را توقیف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو توقیف شده مقدار ۲ هزار کیلو گرم برنج خارجی قاچاق که به صورت غیر مجاز به مقصد هرسین در حال حمل بود، کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ سپهوند خاطرنشان کرد: متهم به همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در خرم آباد

سرهنگ احمد رضا احمدیان رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان گفت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی در راستای نظارت بر واحدهای صنفی و گیم نت‌ها در خرم آباد از ۷۸ واحد صنفی بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدیدها ۶۰ فقره تذکر به واحدهای صنفی متخلف داده و ۶ واحد صنفی متخلف نیز توسط مأموران پلمب شد.

توزیع لوازم خانگی در بین سیل زدگان پل دختر

سردار حاجی محمد مهدیان نسب فرمانده انتظامی لرستان گفت: باتوجه به سیل اخیر و ایراد خسارات مالی به اهالی شهرستان پلدختر، این فرماندهی در امری خداپسندانه اقدام به توزیع لوازم اولیه زندگی در بین این خانواده‌ها کرده است.

وی تصریح کرد: این پک شامل اجاق گاز، پتو، کفش، موکت و بسته‌های بهداشتی بوده که در بین ۱۰۰ خانواده نیازمند توزیع شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه در این مدت نیز با توزیع اقلام خوراکی به کمک سیل زدگان آمده‌ایم، گفت: ما تا آخرین لحظه در کنار مردم عزیز سیل زده هستیم و این روند کماکان در دستور کار پلیس لرستان است.