دوره مربیگری اسب اصیل ایرانی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، هیئت سوارکاری و کمیته مسابقات ورزشی اسب اصیل استان چهارمحال و بختیاری زیر نظر فدراسیون سوارکاری کشور در نظر دارد چهارمین مرحله از دوره مربیگری اسبان اصیل ایرانی را در چهارمحال و بختیاری برگزار نماید.

این دوره با محوریت کلینیک دامپزشکی و نگهداری از اسب و فنون سوارکاری از ۱۸ اردیبهشت ماه به مدت سه روز در باشگاه سوارکاری کوپال فرخ شهر آغاز می‌شود.

دوره مربیگری اسبان اصیل ایرانی با تدریس مدرس فدراسیون سوارکاری و با حضور ۱۴ شرکت کننده از استان‌های خوزستان، کرمانشاه، کرمان، چهارمحال، تهران، اصفهان و یزد خواهد بود.