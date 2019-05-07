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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۵۳

دوره مربیگری اسب اصیل ایرانی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

دوره مربیگری اسب اصیل ایرانی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد- چهارمین مرحله از دوره مربیگری اسبان اصیل ایرانی در فرخ شهر چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، هیئت سوارکاری و کمیته مسابقات ورزشی اسب اصیل استان چهارمحال و بختیاری زیر نظر فدراسیون سوارکاری کشور در نظر دارد چهارمین مرحله از دوره مربیگری اسبان اصیل ایرانی را در چهارمحال و بختیاری برگزار نماید.

این دوره با محوریت کلینیک دامپزشکی و نگهداری از اسب و فنون سوارکاری از ۱۸ اردیبهشت ماه به مدت سه روز در باشگاه سوارکاری کوپال فرخ شهر آغاز می‌شود.

دوره مربیگری اسبان اصیل ایرانی با تدریس مدرس فدراسیون سوارکاری و با حضور ۱۴ شرکت کننده از استان‌های خوزستان، کرمانشاه، کرمان، چهارمحال، تهران، اصفهان و یزد خواهد بود.

کد مطلب 4611144

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