فضای مجازی به آفتی بزرگ برای نسل جوان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر سه‌شنبه در سلسله مباحث تفسیر قرآن کریم که در مدرسه علمیه حجتیه برگزار شد، ضمن اشاره به ارزش ماه مبارک رمضان افزود: پیامبر اکرم (ص) در آخرین جمعه ماه شعبان خطبه‌ای قرائت کرده‌اند که در پایان و وسط خطبه امام علی (ع) فرموده‌اند که یا رسول‌الله (ص) بهترین عمل در این ماه مبارک رمضان چیست و پیامبر (ص) پاسخ داده‌اند که بهترین عمل در این ماه این است که انسان مرتکب گناه نشود.

وی با اشاره به لزوم دوری از گناه در ماه مبارک رمضان افزود: انسان در این ماه باید مراقب باشد که مرتکب گناه نشود حتی اگر در ماه شعبان و رجب مرتکب گناه می‌شده است.

استاد سطوح عالی حوزه دوری از گناه را بهترین عمل در ماه مبارک رمضان دانست و افزود: گناه نکردن در ماه مبارک رمضان معنویت انسان را افزایش می‌دهد زیرا دوری از گناه دارای ارزش و جایگاه بالایی است.

ارزش بالای گناه نکردن

وی ادامه داد: چنانچه فردی ۴۰ شبانه روز گناه نکند درب‌های حکمت به رویش باز می‌شود که این نشان دهنده ارزش بالای گناه نکردن است.

آیت‌الله سبحانی توجه به جهاد را امری ضروری دانست و افزود: بی توجهی نسبت به جهاد نشان دهنده ترجیح دادن دنیا بر آخرت است بنابراین افرادی که اینگونه عمل می‌کنند عملشان مناسب نیست زیرا دنیا با همه دلفریبی و زیبایی‌هایش از بین می‌رود و این آخرت است که همیشه ماندنی است و هیچ گاه از بین نمی‌رود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی تبدیل به آفتی برای نسل جوان شده است، افزود: متأسفانه فضای مجازی مشکلات بسیاری را برای جامعه و نسل جوان اعم از دختران و پسران به وجود آورده است.

شایعه پراکنی از جمله آفات فضای مجازی است

این مفسر قرآن کریم شایعه پراکنی را از جمله آفات فضای مجازی دانست و افزود: دشمن تلاش می‌کند با گسترش شایعات در فضای مجازی با آرمان‌های انقلاب اسلامی مقابله کند.

وی ضمن بیان اینکه خوشبختانه اکثر محدثان و فقها ایرانی هستند، افزود: اینکه ایرانی‌ها به اسلام عمل کردند و نوکر اسلام هستند افتخاری بزرگ است که به آن افتخار می‌کنیم.

آیت الله سبحانی خدمت گذاری به اسلام را افتخاری بزرگ دانست و افزود: ایرانیان با روی آوردن به اسلام محدث و فقیه شدند که این افتخاری بزرگ است.