به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صالحی فیروز آبادی مدیر روابط عمومی شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: سردیس استاد جمشید مشایخی که به اذعان خالق اثر «استاد حسن زاده»، نیاز به شبیه سازی داشته که برای اصلاحات لازم و به منظور تمرکز بهتر و ایجاد شرایط مناسب کاری، امشب – سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه - به کارگاه استاد حسن زاده منتقل می‌شود تا در اسرع وقت اقدامات اصلاحی روی آن انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: انتقال و شبیه سازی اثر در زمره تعهدات خالق اثر بوده و برای مجموعه شهرداری تهران هیچ گونه هزینه‌ای در پی نخواهد داشت.

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک تصریح کرد: انتخاب چهره استاد جمشید مشایخی برای سردیس بنا به خواست خانواده ایشان انجام و چهره انتخابی بدون عینک و با محاسن برگزیده شد که برای اصلاح مجدد و شبیه سازی سردیس در انتخاب چهره از سوی خانواده محدودیتی اعلام نشده و وجود ندارد.

صالحی افزود: ما از کیفیت کار استاد حسن‌زاده که یکی از هنرمندان خوب تجسمی حال حاضر کشور است، مطمئن بودیم و تعجیلی در نصب اثر نبود و زمانبندی تولید و نصب اثر با توافق هنرمند مجسمه ساز بود، متأسفانه وی در زمان انجام کار دچار بیماری شدند و کار آن طور که باید اجرا نشد. بر همین اساس این فرصت مجدداً به ایشان داده شد تا در کارگاه خود شبیه سازی لازم را با اجرای جزئیات چهره بر روی سردیس و کاهش ارتفاع آن به اندازه استاندارد، آماده سازی کند تا اثر فاخری در شأن استاد مشایخی تولید و مورد اقبال همگان قرار گیرد.