به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِن‌تی‌وی، «اکرم امام اوغلو» نماینده حزب جمهوریخواه خلق ترکیه امروز سه شنبه در انتخابات مجدد شهرداری ها در استانبول معرفی شد.

این درحالیست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ساعاتی پیش بار دیگر بنعلی ایلدریم نخست وزیر سابق این کشور را نامزد انتخابات شوراها در استانبول از حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرد.

گفتنی است، شورای عالی انتخابات ترکیه دیروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: نتایج انتخابات استانبول باطل است.

در بیانیه صادره از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه در این خصوص آمده بود: نتایج انتخابات در این شهر باطل اعلام می شود و باید انتخابات مجدد شهرداری ها در استانبول ۲۳ ژوئن (۲ تیر ماه) برگزار شود.



این درحالیست که در جریان انتخابات ۳۱ مارس، «اکرم امام اوغلو» نماینده حزب جمهوریخواه خلق از حزب مخالف جناح حاکم در این کشور به عنوان شهردار استانبول معرفی شد.



به دنبال این رویداد، رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه پیشتر شکایت حزب متبوعش را در خصوص انتخابات استانبول به شورای عالی انتخابات ارائه کرده بود.