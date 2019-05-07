به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی با نمایندگان انجمنها و سازمانهای مردمنهاد شهر تهران با همکاری ستاد توان افزایی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد شهر تهران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و معاونان ستاد سمنهای شهر تهران، معاونین شهرداری تهران و معاونین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حجت نظری رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران و عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در نشست هماندیشی با نمایندگان انجمنها و سازمانهای مردم نهاد شهر تهران ضمن تقدیر و تشکر از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای برگزاری این جلسه هماندیشی پیشنهاد داد که ادامه این جلسات در ستاد سمنهای شهر تهران برگزار شود.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات انجمنها و سازمانهای مردمنهاد در اجرای اهداف اجتماعی خود، تصریح کرد: من پیش از هرچیزی میخواهم برای حضار محترم در این جلسه مشخص کنم دست کم بخشی از این مشکلات از طریق مجموعه مدیریت شهری یعنی شهرداری و شورای شهر قابل حل نیست. چراکه اولاً امکان حل این مشکلات در مجموعه مدیریت شهری وجود ندارد و ثانیاً قرار نیست که تمام مسائل را مدیریت شهری حل کند.
این عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در ادامه افزود: فراموش نکنیم که در موارد و موضوعات مختلف به ویژه موضوعات فرهنگی نهادها و مجموعههای مختلف و متنوعی اعم از نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی، مجموعهها و مؤسسات و شرکتهای خصوصی یا دولتی به نحوی دخیل هستند و دقیقاً همین تنوع و توزیع منابع باعث شده تا بعضاً بین این مجموعهها نه تعامل یا حتی رقابت بلکه تقابل شکل بگیرد که این اتفاق عملاً روند امور را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی همچنین با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان انجمنها و سازمانهای مردمنهاد مبنی بر عدم تمایل مدیریت شهری برای تعامل با سمنها به دلیل وجود یک حس بیاعتمادی بین مسئولان و سمنها، تصریح کرد: چنین دیدگاهی درست نیست و اساساً چنین مسألهای واقعیت ندارد و اتفاقاً ستاد سمنها تاکید ویژهای بر تقویت همکاری با انجمنها و سازمانهای مردم نهاد داشته و دارد.
نظری افزود: البته برخی از دوستان انتقاد کردند که چرا به سمنها اجازه ورود به بحث کمک و حمایت از قربانیان و حادثهدیدگان سیل ندادند که من در پاسخ به این دوستان باید اعلام کنم، ستاد سمنهای شهر تهران حتی الامکان با سمنها همکاری کرد. ما تا آنجایی که ممکن بود، تلاش کردیم از سمنها در این بحث حمایت کنیم. همچنانکه فضای ستاد سمنها را برای سمنها فراهم کردیم.
رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردمنهاد شهر تهران با بیان اینکه برخی نسبت به دیدگاه دولت در قبال سمنها انتقاد داشتند که این مساله در حوزه مدیریت شهری نیست، اظهار کرد: متأسفانه یک نگاهی از سوی برخی افراد در کشور وجود دارد و این نگاه انجمنها، احزاب و تشکلهای اجتماعی و دانشجویی را نه فرصت بلکه تهدید تصور میکند و ما باید با همکاری و همراهی یکدیگر این نگاه را تغییر بدهیم.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به تلاش مدیریت شهری برای تدوین و تنظیم قانونی برای فعالیت و حمایت از سمنها، اظهارکرد: خوشبختانه در دورهای یک روند خوبی در این حوزه شکل گرفت و مجموعه جلسات هماندیشی و مشورتی با سمنها در وزارت کشور برگزار شد ولی متأسفانه این روند با فرارسیدن انتخابات ۹۶ وارد تغییر و تحولاتی شد تا عملاً محتوای خروجی آن جلسات که در نکات و مفادی برای قانون سمنها گردآوری شده بود، دگرگون شد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این تغییرات باعث نگرانی ما شد و لذا ما جلساتی با خانم جنیدی معاون رئیسجمهوری در امور خانواده و زنان و همچنین آقای عباسی معاون ایشان داشتیم و خروجی این جلسات مفصل منتج به گردآوری مجموعه نکاتی از دغدغههای سمنها شد و قرار براین بود که این نکات گردآمده به جای نسخه پیشین وزارت کشور مورد بررسی قرار بگیرد ولی بعداً کاشف به عمل آمد که دوباره همان نسخه اولی مورد بررسی قرار گرفته است ودوباره تلاش کردیم بلکه حداقلهایی در آن نسخه ابتدایی منطبق با نظر سمنها تغییر کند.
نظری اظهار کرد: من طی تمام این اتفاقات و با توجه به تجربیاتی که کسب کردم به این نتیجه رسیدم که برخی در تلاشند تا هر اقدامی برای تقویت و توسعه امکانات و اختیارات قانونی و حمایت از سمنها را خنثی کند و ما امیدواریم که در بحث قانون سمنها این رویه را حتیالمقدور تغییر بدهیم و تلاش میکنیم که از طریق دوستان و همکاران در مجلس شورای اسلامی دغدغه و مطالبات سمنها در قانون و مصوبات مجلس برای سمنها منعکس شود.
به گفته وی، اینکه برخی از مطالبهگری سمنها انتقاد میکنند اشتباه است و ما باید به لحاظ قانونی از فعالیت قانونی سمنها حمایت کنیم. البته طی سالیان اخیر یک روند غلطی در مجلس دنبال میشود که طبق آن تمرکزگرایی روز به روز تقویت میشود و بر اساس این اتفاق عملاً و به مرور اختیارات مدیریت شهری به دولت و نهادهای دولتی و غیردولتی واگذار شده و به تبع این اتفاق نقش سمنها نیز کمرنگتر میشود. این در حالی است که مدیریت شهری پل ارتباطی بین مردم و مسئولان است.
رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردمنهاد شهر تهران با تاکید بر اینکه رویه منطقی و درست واگذاری شهر به مدیریت شهری است، گفت: متأسفانه در بخشنامه و مصوبه هیأت وزیران به تاریخ ۹۵ یا ۹۶ بخش مهمی از اختیارات مدیریت شهری مشخصاً در بحث کانونهای اجتماعی به بخشداریها واگذار شد. این بدان معناست که ما اجتماعیترین موضوع شهری را به سیاسیترین بخش کشور یعنی وزارت کشور واگذار کردیم.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ما از واگذاریها به بخشهای مردمی استقبال میکنیم، اظهار کرد: یکی از دوستان در این جلسه پیشنهاد دادند که میتوان امری مانند زیباسازی شهر را به سمنها واگذار کرده و در این مسیر سمنهای متولی را حمایت کرد.
وی افزود: ما امروز نگران آن هستیم که تجربیات گذشته تکرار شود. ما شاهد بودیم که در دوره قبل برخی افراد با سابقه پیمانکاری انجمنهایی ایجاد میکردند و مسئولان برای توجیه فعالیت خودشان مبنی بر حمایت از سمنها تمام امور خودشان را به آن انجمنها واگذار میکردند. ما امروز ترس از تکرار این اتفاقات را داریم و باید این ترس با همکاری و همراهی سمنها و البته قانونگرایی شکسته شود.
نظری ادامه داد: ما از حمایت مالی مستقیم اجتناب میکنیم و اگرچه از قطع حمایت مالی سمنها حمایت نمیکنیم ولی اعتقاد داریم که باید سازوکار این حمایت بسیار سخت باشد و سمنهای فعال و متناسب با فعالیت و گستردگی فعالیتشان مورد حمایت قرار گرفته و این حمایت در یک چرخه کاملاً شفاف صورت بگیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران همچنین در پاسخ به سوال یکی از حضار درباره عملکرد شورای شهر در جهت تعریف و تعیین قوانینی برای حمایت از سمنها، خاطرنشان کرد: ما در برنامه سوم شهرداری تهران طی بندی قید کردیم شهرداری طی لایحهای پیشنهادات خود را برای حمایت از سمنها به ستاد سمنها ارائه دهد و این لایحه بعد از بررسی در ستاد به شورای شهر ارسال شود ولی متأسفانه این بند پیشنهاد با مخالفت یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اختلاف یک رأی مخالف در صحن شورای شهر رأی نیاورد و من هنوز علت اصلی این مخالفت را نفهمیدم.
رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران همچنین به راهاندازی سمنسراها در مناطق ۲۲ گانه تهران اشاره کرد و گفت: اولین سمنسرای شهر تهران را چندی پیش در منطقه ۱۴ تهران راهاندازی کردیم و با مناطق ۲۲ گانه تهران رایزنی کردیم که اماکنی را برای ایجاد سمنسراها به ما پیشنهاد بدهند که در این اماکن یک نفر به عنوان منشی از طرف شهرداری زمینه همکاری و تسهیلگری برای امور سمنها را دنبال کند.
عضو شورای شهر تهران همچنین با تاکید بر اینکه ستاد سمنهای شهر تهران به صورت جدی مطالبات و دغدغههای سمنها را پیگیری میکند، گفت: ما در بحث تصمیمسازی این پیشنهاد را مطرح کردیم که نمایندگانی از سمنهای فعال مرتبط با حوزههای تخصصی در کمیتههای شورای شهر به عنوان عضو ناظر حضور داشته باشند تا تجربیات و پیشنهادات خودشان را با اعضای شورای شهر مطرح کنند که این پیشنهاد نیز مورد استقبال اعضای شورای شهر نیز واقع شده و موضوع تا مراحل خوبی پیش رفته است.
وی با تاکید بر اینکه ستاد سمنهای شهر تهران به صورت جدی بحث شفافسازی را دنبال میکند، گفت: ما در بحث شفافسازی این افتخار را داریم که در ستاد سمنهای شهر تهران تمام دخل و خرجها با بیان جزئیات در سایت منتشر میشود و در دسترس عموم قرار دارد. همچنین بنا داریم که در آینده سامانهای را تحت عنوان سامانه جامع طرح و لوایح شورای شهر تهران راه اندازی کنیم که سمنها از جزئیات مطلع شده و بتوانند در مورد موضوعات مختلف نظرات خودشان را ارائه دهند.
نظری همچنین در پاسخ به سوالات یکی از حضار در این نشست هماندیشی درباره بحث زیست شبانه در تهران، تصریح کرد: ما در شورای شهر به این مساله ورود کردیم که یک مرتبه آن در بحث طرح ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون در شهر تهران بود و دیگری طرح زیست شبانه در شهر تهران بود که البته این طرح به دلایلی به نتیجه نرسید که در این میان نیز میتوان به نامه فرماندار تهران به آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اشاره کرد. اما فارغ از این دو مساله من حتی در تذکر اخیری که در شورای شهر ایراد کردم، گفتم که میتوان از تجربه زیست شبانه در ماه مبارک رمضان در سایر ماههای سال استفاده کرد و بهره برد.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به نامه فرماندار تهران به رئیس شورای شهر، خاطرنشان کرد: آقای فرماندار در این نامه شخصاً اعلام مخالفت کرده که برای تصمیمگیری در این موضوع باید نهادهای امنیتی و حاکمیتی فرادست از جمله شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیری کنند. البته جز این موارد دیگری نیز وجود داشت که امیدواریم در نهایت این موارد حل و برطرف شود. برای مثال ما در بحث مشاغل بی کانون پیشنهاد دادیم که فعالیت ایشان بعد از تعطیلی مشاغل مستقر و ثابت آغاز شود که به نحوی به زیست شبانه شهر کمک میکند.
نظری با بیان اینکه سرمایههای اجتماعی مهمترین رکن سمنها و انجمنهای مردم نهاد برای بهبود کیفیت وضعیت جوامع بشری هستند، خاطرنشان کرد: متأسفانه ما مسئولان تمایلی نداریم که مسیر دلخواه مردم را دنبال کنیم و همین مساله باعث آن شده که به مرور مردم با ما همراهی و همکاری نداشته باشند و این موجب کاهش سرمایه اجتماعی میشود. متأسفانه هنوز برخی مسئولان میخواهند با آئینهای ملی نه همراهی بلکه برخورد و تقابل داشته باشند. همچنانکه در سال گذشته یکی از مسئولان در شهرداری تهران به صراحت اعلام کردند که ما برای چهارشنبه سوری هیچ برنامهای نخواهیم داشت.
به گفته وی، واقعیت این است که به نظر میرسد فهم و درک مشترکی از مطالبات و مسیر دلخواه مردم بین مجریان وجود ندارد. البته در شورا این روند شرایط متفاوتی دارد و شوراهایی مانند تهران، شیراز و مشهد تلاشهای جدی و مهمی برای پیگیری مطالبات شهروندان دنبال میشود و لذا از سمنها میخواهیم ما را در این مسیر همراهی کنند.
نظری در پایان این همایش ضمن تاکید بر ضرورت حمایت سرای محلات از سمنها تا زمان راهاندازی سمنسراها، به موضوع محیط زیست و مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: ما با توجه به اقدامات موفق سمنها در ایام عزادارای محرم و جمعآوری زبالهها فکر میکنم که در ایام ماه مبارک رمضان و شبهای قدر اقدامات موفقی را انجام داد.
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