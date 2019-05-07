اروپا درباره تنش‌ بین آمریکا و چین هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا امروز سه‌شنبه با اشاره به تنش‌های اخیر میان چین و آمریکا اعلام کرد که تداوم تنش‌ها بر سرمایه‌گذاری‌ها در مقابله با تغییرات اقلیمی تاثیر منفی را بر جای خواهد گذاشت.

رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص گفت: اگر سرمایه گذاران بخش مقابله با تغییرات اقلیمی احساس کنند که این مشکل به زودی قابل حل نیست، تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در دو بخش اقیانوس و سایر نقاط جهان از دست می‌دهند.

گفتنی است، جنگ تجاری میان چین و آمریکا که از سال گذشته و با افزایش تعرفه‌های وارداتی آغاز شد، با اقدام اخیر ترامپ ابعاد تازه ای به خود گرفته است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه هفته جاری در پیامی توئیتری اعلام کرد: آمریکا جمعه هفته جاری تعرفه‌ها بر ۲۰۰ میلیارد از کالاهای چینی را به ۲۵% افزایش می‌دهد. به مدت ۱۰ ماه است که چین ۲۵% تعرفه را بر ۵۰ میلیارد دلار از کالاهای دارای تکنولوژی برتر و ۱۰% تعرف را بر ۲۰۰ میلیارد دلار از سایر اجناس به آمریکا می پردازد. این پرداخت ها تا حدودی مسبب نتایج عالی اقتصادی ما هستند.