ملت ایران متخصص تبدیل تهدیدها به فرصت ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف عصر سه شنبه در سومین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم جواد دوربین که در گلزار شهدای بندر انزلی برگزار شد، اظهار کرد: شهدای مدافع حرم تربیت یافته فرهنگ انقلاب اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سبب زمین‌گیر شدن دشمنان اسلام و انقلاب شده است، گفت: امروز به برکت خون شهدای مدافع حرم، سر دشمنان اسلام و انقلاب به سنگ خورده است.

سردار شریف با اشاره به اینکه کشورهای استکباری برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی، داعش را تأسیس کردند، افزود: امروز به برکت مجاهدت‌های پاسداران سپاه اسلام، نقشه دشمنان نقش بر آب شده است.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران تاکید کرد: با سربلندی به شهدا اعلام می‌کنیم که راه آن‌ها را ادامه داده و دشمنان انقلاب را به خاک ذلت می‌کشانیم.

وی آمریکا را همانند یک طبل تو خالی توصیف و تصریح کرد: امروز آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه، هیچ توانایی برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران ندارند.

سردار شریف تضعیف روحیه امید ملت ایران را هدف دشمنان انقلاب دانست و عنوان کرد: دشمنان باید بدانند که امروز ملت ایران بیشتر از گذشته برای مقابله با آن‌ها آماده است.

سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه امروز دشمن به دنبال ایجاد جنگ روانی علیه ملت ایران است، گفت: جمهوری اسلامی ایران، امن‌ترین کشور در منطقه بحران‌زده خاورمیانه است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا در مقابله با نظام جمهوری اسلامی کاری از پیش نمی‌برد، افزود: سپاه پاسداران امروز از تجهیزات نظامی قدرتمندی برخوردار است که می‌تواند پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان بدهد.

سردار شریف با اشاره به جنگ اقتصادی ایجاد شده توسط دشمنان علیه ملت ایران، بیان کرد: اگر مدیران کشور با روحیه جهادی و با بهره‌مندی از ظرفیت مردم عمل کنند، قطعاً دشمن را در حوزه جنگ اقتصادی شکست می‌دهند.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ملت ایران را متخصص تبدیل کردن تهدیدها به فرصت‌ها دانست و اظهار کرد: شکست‌های سنگین ارتش آمریکا و هم‌پیمانانش در جنگ‌های منطقه، بیانگر این است که رویایی «از نیل تا فرات» کشورهای استکباری به دیوارکشی در یک کشور اشغال شده تنزل پیدا کرده است.