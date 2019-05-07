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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۸:۴۸

مادورو: آمریکا به دنبال منابع طبیعی ونزوئلا است

مادورو: آمریکا به دنبال منابع طبیعی ونزوئلا است

رئیس جمهور ونزوئلا تصریح کرد: آمریکا به دنبال منابع طبیعی ونزوئلا است؛ اما کاراکاس هرگز تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلاامروز سه شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشاتودی تصریح کرد: چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ونزوئلا به دنبالش است، نفت و ثروت‌های ونزوئلا نظیر طلا، گاز، الماس و ثروت‌های دیگر است.

رئیس جمهوری ونزوئلا در این خصوص ادامه داد: در ونزوئلا جنگ و مداخله نظامی اتفاق نخواهد افتاد اما معنی آن این نیست که ما برای دفاع از سرزمینمان آماده نیستیم.

وی در ادامه تأکید کرد: من از همه ابزارهای ارتباطی استفاده می‌کنم تا از همه جهان بخواهم تا دیوانگی دونالد ترامپ را متوقف کرده و آن را محکوم کنند. ونزوئلا هرگز تسلیم نخواهد شد.

کد مطلب 4611245

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