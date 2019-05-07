مادورو: آمریکا به دنبال منابع طبیعی ونزوئلا است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلاامروز سه شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشاتودی تصریح کرد: چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ونزوئلا به دنبالش است، نفت و ثروت‌های ونزوئلا نظیر طلا، گاز، الماس و ثروت‌های دیگر است.

رئیس جمهوری ونزوئلا در این خصوص ادامه داد: در ونزوئلا جنگ و مداخله نظامی اتفاق نخواهد افتاد اما معنی آن این نیست که ما برای دفاع از سرزمینمان آماده نیستیم.

وی در ادامه تأکید کرد: من از همه ابزارهای ارتباطی استفاده می‌کنم تا از همه جهان بخواهم تا دیوانگی دونالد ترامپ را متوقف کرده و آن را محکوم کنند. ونزوئلا هرگز تسلیم نخواهد شد.