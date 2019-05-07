به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه رئیس و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با نمایندگان مجلس گفت: هدف از برگزاری جلسه این بود که پیشنهادات فدراسیون فوتبال درباره نحوه توانمندسازی اقتصادی این فدراسیون به عنوان یکی از فدراسیونهای مهم کشور مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه فوتبال طرفداران و علاقمندان زیادی در ایران دارد، ادامه داد: مقرر شده بر اساس ضوابط و مقررات مشورتهایی به فدراسیون فوتبال در حوزه اقتصادی داده شود که بر این اساس ساختاری تحت عنوان سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال تشکیل میشود.
پورابراهیمی با بیان اینکه سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال میتواند منابع بسیار خوبی از داخل و خارج از کشور جذب کند، تأکید کرد: مجموعهای از فعالیتهای اختصاصی و غیراختصاصی میتواند در این سازمان عملیاتی شود که در این راستا کمیسیون اقتصادی به فدراسیون فوتبال کمک میکند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تمرکز کمیسیون اقتصادی بر توانمندسازی اقتصادی فدراسیون فوتبال است، افزود: امیدوارم در این حوزه موفقیتهایی حاصل شود که خروجی آن ارتقای توانمندیهای اقتصادی این فدراسیون باشد که حتی دیگر به منابع حق پخش نیازی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون کپی رایت یکی از بحثهای مورد بررسی در نشست امروز با هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال بود، ادامه داد: مقرر شد پیشنهادات مربوط به اصلاح این قانون ارائه شود تا از طریق کمیسیون فرهنگی پیگیری شود.
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