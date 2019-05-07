به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مسلمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از اطلاع از تلف شدن چند راس قوچ و کل در پارک ملی گلستان از سوی محیط‌بانان به دامپزشکی استان، کارشناسان ما در محل حضور پیدا کردند.

وی افزود: براساس بررسی های کارشناسان این سازمان و انجام نمونه برداری و ارسال نمونه های به تهران و آزمایشات لازم، مشخص شد این حیوانات بر اثر خراشیدگی روده و معده و به علت خوردن علوفه یخ زده به بیماری براکسی مبتلا شده بودند.

مسلمی توضیح داد: این حیوانات بر اثر سرمای شدید از علوفه یخ زده مصرف کرده بودند که باعث ایجاد زخم در داخل معده و روده آنها شده بود.

وی گفت: این زخم ها موجب عفونت و مسمومیت در معده حیوانات شد و مرگ آنها را به دنبال داشت.

مسلمی گفت: این بیماری واگیر دار نیست و هم اکنون هیچگونه بیماری واگیر داری در منطقه وجود ندارد.

معاون سلامت دامپزشکی گلستان تصریح کرد: بعد از این اتفاق چندین مرحله بازدید از منطقه داشتیم و خوشبختانه تلفات دیگری مشاهده نشد.

گفتنی است که براکسی یک بیماری غیرواگیر اما کشنده است و عامل آن نوعی باکتری بی هوازی می باشد که به طور طبیعی تعداد محدودی از آن در دستگاه گوارشی نشخوارکنندگان وجود دارد اما بر اثر عواملی مانند خوردن علوفه یخ زده و یا علوفه تیغ دار که در شکمبه حیوان ایجاد خراش و زخم می کند تکثیر شده و تولید سم می کند و در نهایت موجب مسمومیت و مرگ حیوان می شود.

نوروز امسال لاشه حدود ۲۰۰ راس قوچ و میش در پارک ملی گلستان پیدا شد.