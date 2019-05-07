۲۱شهرستان خوزستان ازسیل متأثر شدند/ انتقال ۸۸۰۰ نفر به مناطق امن

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۴۶ هزار و ۸۰۸ خانوار (۲۵۶ هزار و ۷۰۱ نفر) امدادرسانی شده در سیلاب داشتیم که از این میان انتقال به مناطق امن توسط بالگردها، قایق‌ها و خودروهای امدادی‌برای هشت هزار و ۸۵۹ نفر انجام شد.

وی افزود: تعداد خودروهای رهاسازی شده از سیلاب ۱۵ دستگاه، تعداد نیروها و عوامل بکار گرفته شده ۲۱۸ تیم (یک هزار و ۳۷ نفر)، تعداد روستاهای آب گرفته ۱۳۳ روستا و تعداد روستاهای تخلیه شده ۳۷۴ روستا (به صورت جزئی و کلی) بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: شهرستان‌های متأثر از سیلاب جمعاً ۲۱ شهرستان بهبهان، لالی، گتوند، ایذه، شوشتر، باغملک، هفتکل، آبادان، شادگان، هویزه، رامهرمز، اندیمشک، اندیکا، باوی، مسجدسلیمان، دزفول، شوش، اهواز، دشت آزادگان، کارون و حمیدیه از چهارم فروردین تا ۱۸ اردیبهشت بودند.

خدادادی ادامه داد: در برخی از شهرستان‌ها، سیل به صورت کامل فروکش کرده و در برخی از مناطق هنوز سیل و تبعات آن وجود دارد.

وی خبر داد: در سیلاب اخیر امدادرسانی به ۴۴۷ شهر، روستا، مناطق عشایر نشین و محور کوهستانی انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به اینکه ۱۵۶ هزار و ۵۵۶ نفر اسکان اضطراری شدند، گفت: جمعاً ۶۰۴ سورتی پرواز طی ۳۲۷ ساعت انجام و یک هزار و ۴۸۵ نفر و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم بار در این پروازها جابجا شد.

خدادادی بیان کرد: ۴۴ فروند قایق برای انتقال دو هزار و ۱۷۹ نفر به مکان امن، جابجایی ۱۳ مصدوم و ۱۵ هزار و ۸۰۷ کیلوگرم اقلام امدادی به کار گرفته شد.

وی با اشاره به حضور تیم‌های پشتیبان امداد و نجات از استان‌های اصفهان، فارس، تهران، البرز، کرمان و بوشهر اضافه کرد: حضور تیم‌های درمان اضطراری از استان‌های یزد، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری و تهران و ویزیت ۳۳ هزار و ۵۹۸ نفر در مناطق سیل زده را نیز داشتیم.