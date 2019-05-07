به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام فرانسوی امروز سه شنبه اعلام کرد که اگر ایران توافق هستهای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام را نقض کند، اروپا نیز تحریمهای خود علیه تهران را دوباره اِعمال خواهد کرد.
این مقام فرانسوی در این خصوص گفت: ما نمیخواهیم تهران فردا اقداماتی را اعلام کند که توافق هستهای را نقض میکند چون در این حالت ما اروپاییها مجبور خواهیم بود بر اساس شرایط توافق، به باز اعمال تحریم ها بپردازیم.
این درحالیست که در پی تداوم اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، تهران تصمیم گرفته است در روزهای آتی تصمیمات ویژه ای را در واکنش به تحریمهای یکجانبه آمریکا به انجام برساند.
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