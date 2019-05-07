گروگانگیری در «تولوز» فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس فرانسه اعلام کرد که مَردی در شهر تولوز ۵ نفر را در مغازه‌ای به گروگان گرفته است.

بر اساس اعلام این رسانه، این حادثه در منطقه‌ای واقع در شمال غربی تولوز در مغازه فروش محصولات دخانیات روی داده است. بر اساس اعلام شبکه France 3، گروگانگیر فردی مسلح بوده و تهدید کرده است که به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی می‌کند.

گزارش‌ها در این باره حاکی است، گروگان گیر مسلح همچنین تهدید کرده است که اگر نیروهای امنیتی نزدیک شوند یکی از گروگان‌ها را خواهد کُشت.

پلیس در ادامه اعلام کرده است که انگیزه گروگانگیری تا کنون مشخص نیست. نیروهای امنیتی خیابان‌های اطراف این محل را به محاصره خود در آورده اند.