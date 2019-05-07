ساکنان اردوگاه های اسکان اضطراری خوزستان کاهش یافت

صادق سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد ساکنان اردوگاه‌های اسکان اضطراری در مناطق سیل زده خوزستان به یک هزار و ۵۱ نفر رسید.

وی افزود: از آغاز امدادرسانی به مردم آسیب دیده مناطق سیل زده خوزستان ۹۱ اردوگاه اسکان اضطراری برپا شده است.

معاون امداد و نجات هلال احمر خوزستان تصریح کرد: با توجه به عادی شدن شرایط مناطق سیل زده و برگشت مردم به شهرها و روستاهای خود تعداد اردوگاه‌ها کاهش و به پنج اردوگاه رسیده است.

سلامت خبر داد: این اردوگاه‌ها کماکان در شهرستان‌های باوی، حمیدیه، شادگان و دشت آزادگان مستقر هستند.

وی عنوان کرد: از چهارم فروردین تاکنون ۱۵۶ هزار و ۵۵۶ نفر در اردوگاه‌های اسکان اضطراری اسکان شده‌اند.

معاون امداد و نجات هلال احمر خوزستان یادآور شد: جمعیت حاضر در اردوگاه‌ها یک هزار و ۵۱ نفر هست که روند نزولی به خود گرفته است.

سلامت بیان کرد: هم اکنون یک اردوگاه در شهرستان باوی در منطقه ویس، دو اردوگاه در شادگان، یک اردوگاه در دشت آزادگان و یک اردوگاه در حمیدیه مستقر هستند.