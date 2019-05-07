به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر غروب سه شنبه در آئین تجلیل از معلمان نمونه استان سمنان به میزبانی سالن استاد شهید مرتضی مطهری سمنان ضمن بیان اینکه نقش استان به صورت منطقه نیست، بلکه چهرهای ملی و تأثیرگذاری در توسعه کشور دارد، ابراز داشت: با توجه به اینکه استان سمنان یک خطه صنعتی به شمار میرود و در گردشگری نیز ظرفیت مناسبی دارد لذا میبایست رشتههای درسی بر مبنای محورهای توسعهای استان تبیین و معرفی شود.
وی ضمن بیان اینکه آموزش و پرورش متناسب با توسعه باید نقش خود را پررنگتر و رشتههای تحصیلی را بر این مبنا مشخص کند، افزود: این امر میتواند به توسعه استان و چه بسا کشور کمک شایانی داشته باشد.
در تقدیر از معلمان کوتاهی شده است
استاندار سمنان بابیان اینکه گسترش گفتگو، افزایش مهربانی و پرهیز از خشونت انتظارات ما از آموزش و پرورش استان است، ابراز داشت: آموزش و پرورش باید مشخص کند که دانشآموزان طی ایام تعطیلات درست زمانی که در اختیار مدارس و معلمان نیستند، چگونه رصد میشوند و بر مبنای آن طرحریزیهای لازم صورت گیرد.
آشناگر بابیان اینکه تجلیل از معلمان نشانه رشد اجتماعی، شخصیت فرهنگی جامعه و قدرشناسی آحاد ملت از معلمانی که تکالیف آموزشی و پرورشی خود را انجام میدهند، است، تصریح کرد: نگاه اسلام به تعلیم و تربیت کاملاً مشخص و واضح است و شاهدیم که شخصیتهای بزرگ کشور نیز زیباترین سخنان را در تجلیل و تکریم معلمان داشتند و این امر به ارتقای سرمایه اجتماعی ما کمک شایانی خواهد کرد
وی ضمن بیان اینکه در تقدیر از معلمان کوتاهی شده است و همه ارکان حکومت باید کمک کنند تا دغدغه معیشت کارکنان آموزش و پرورش برطرف شود، اضافه کرد: امیدواریم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش راهکار مناسبی به منظور رفع دغدغههای معلمان اندیشیده شود.
معلمان تأثیرگذار در تربیت نسل آینده
استاندار سمنان بابیان اینکه معلمان در تربیت دانشآموزان امروز و مدیران آینده و اصلاح یا انحراف جوامع بسیار مهم و تأثیرگذار است، ابراز داشت: خمیرمایه اصلی دانشآموزان در دوران دوازده ساله تحصیل آنان بسته میشود و بی تردید این خمیرمایه مهمترین نقش را در اصلاح جامعه خواهد داشت.
آشناگر در ادامه تصریح کرد: نگاهی کوتاه به آمارهای موجود جامعه نشان میدهد که موقعیت و سطح مهربانی و پرخاشگری ما به نسبت جهان چگونه است، لذا باید سطح خشونت کلامی و گفتگوی بین دانشآموزان و معلمان ارزیابیشده و رتبه ما به نسبت تمام دنیا مشخص شود.
وی بابیان اینکه امن بودن استان سمنان در گام نخست به فرهنگ بالای مردم این خطه مربوط میشود، افزود: توفیقات کسبشده در آموزش و پرورش نشان میدهد که مردم این استان به نسبت کشور در سطح سواد، تعداد دانشجویان و غیره وضعیت مطلوب و خوبی دارند.
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