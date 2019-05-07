به گزارش خبرنگار مهر، حاضر امیدواری بانوی قصه گو و عروسک‌ساز کازرونی که طی چندسال گذشته با برپایی نمایشگاه «قصه دوزی» هایش به یک چهره هنری و فرهنگی ملی تبدیل شده بود، دار فانی را وداع گفت.

این هنرمند مسّن کازرونی ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه جاری در بیمارستان نمازی شیراز و به دلیل عارضه مغزی و کهولت سن، در سن ۹۳ سالگی دار فانی را وداع گفت.

بانو امیدواری طی سال‌های اخیر با برگزاری چند نمایشگاه اختصاصی از عروسک‌های دست‌ساز خود که عمده‌ی آنها مربوط به شخصیت‌های قصه‌های عامیانه فرهنگ کازرون بودند، همراه با لهجه شیرین خود در بازگو کردن این قصه‌ها و صحبت پیرامون زادگاهش، غنای فرهنگی کازرون را در سطح کشور بازگو کرده بود.

آخرین نمایشگاه عروسک‌های بی‌بی حاضر با عنوان «قصه‌دوزی‌های بی‌بی‌حاضر» پاییز ۱۳۹۶ در خانه هنرمندان ایران برگزار و با استقبال بی‌نظیری از سوی مخاطبان مواجه شد.

بی‌بی حاضر امیدواری ۸۹ ساله همچنان پر از حس خلق و شور ساختن بود که همزمان با سالروز تولدش دومین نمایشگاه عروسک‌های دست‌دوزش را با نام «قصه‌دوزی‌های بی‌بی حاضر» در گالری زمستان خانه هنرمندان برپا کرده بود.

بی بی حاضر عضو انجمن هنرمندان خودآموخته بود؛ اولین نمایشگاه مادربزرگ همراه با گروهی از هنرمندان خودآموخته برگزار شد، اما استقبال از کارهای او چنان بود که خانه هنرمندان پیشنهاد برگزاری یک نمایشگاه انفرادی به بی‌بی داد و پارسال اولین نمایشگاه انفرادی او برگزار شد که شامل مجموعه‌ای پراکنده از عروسک‌های او بود و بخش زیادی از این عروسک‌ها هم فروش رفت.

بی‌بی حاضر مهرماه ۱۳۹۴ در حاشیه برپایی نمایشگاه عروسک‌های دست‌دوزش، در مصاحبه‌ای از آرزویش اینچنین گفته بود که «هیچ وقت زمین گیر نشوم و تا در این دنیا هستم روپای خودم بایستم. همیشه می گویم پروردگار من شب توبه کنم و صبح بمیرم».

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و به خاکسپاری این بانوی هنرمند خودآموخته که سال‌ها ساکن شیراز شده بود به احتمال زیاد در شهر کازرون برگزار خواهد شد.