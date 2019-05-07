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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۳:۲۵

با حضور مسئولان شهریار؛

سرپرست جدید شرکت عمران شهر اندیشه معرفی شد

سرپرست جدید شرکت عمران شهر اندیشه معرفی شد

شهریار- سرپرست جدید شرکت عمران شهر اندیشه با حضور مسئولان شهریار معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه طی مراسمی با حضور طاهر خانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور، حجت الاسلام مروج امام جمعه اندیشه، عبدالعلی معاون فرماندار شهریار، اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه و سایر مسئولان مهدی مسلم خانی به عنوان سرپرست مدیر عامل شرکت عمران شهر اندیشه معرفی و از زحمات و خدمات ارزنده دکتر محمد آئینی قدردانی به عمل آمد.

آئینی در زمان مدیریت خود اجرای طرح و پروژه‌های ارزنده‌ای را در کارنامه خود دارد و در مدیریت وی خدمات ارزنده‌ای در حوزه عمرانی، فرهنگی و خدماتی به شهروندان فهیم و فرهیخته شهر اندیشه ارائه شد.

شایان ذکر است مهدی مسلم خانی از اعضای هیأت مدیره شرکت عمران بوده است.

کد مطلب 4611330

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