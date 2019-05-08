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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۵۲

به مناسبت هفته معلم؛

معلمان نمونه و بازنشسته قروه ای تجلیل شدند

معلمان نمونه و بازنشسته قروه ای تجلیل شدند

قروه- معلمان نمونه و بازنشسته شهرستان قروه به مناسبت هفته معلم با تأکید بر توجه به مباحث تربیتی در کنار آموزشی و عملی کردن اهداف سند تحول بنیادین تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه مراسم گرامیداشت هفته معلم با تجلیل از معلمان نمونه و بازنشسته شهرستان قروه و احترام به مقام شهدای فرهنگی برگزار شد.

در این مراسم مدیر آموزش و پرورش قروه با بیان اینکه رشد و توسعه هر جامعه‌ای به نظام آموزشی بسته است، اظهار داشت: نظام آموزشی با سه پارامتر فضا، محتوای آموزشی و معلم است که موفق می‌شود و در این میان نقش معلم بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود.

به گفته جعفر عبدالملکی معلم رکن اصلی یک نظام آموزشی موفق است به طوری که اگر محتوا و فضای آموزشی خوبی باشد اما معلم در آن حضور نیابد هیچ اثری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه کلید اصلی نظام تعلیم و تربیت معلمان هستند به نقش انسان سازی این قشر از جامعه اشاره کرد و گفت: معلمان چراغ راه آموزش و پرورش بوده و می‌توانند اهداف سند تحول بنیادین را عملی کنند.

عبدالملکی با تأکید بر اینکه در نظام آموزشی نباید تنها به بحث آموزش پرداخت و بلکه تربیت هم نیاز است مدنظر قرار گیرد از تجلیل ۱۳ معلم نمونه شهرستانی و یک معلم نمونه استانی در کنار ۴ شهدای فرهنگی با ۱۰۸ بازنشسته فرهنگی مربوط به سال ۹۷ خبر داد.

کد مطلب 4611337

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