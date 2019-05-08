به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا در بخش مردان و انتخابی رقابتهای قهرمانی جهان ایتالیا از ۲۵ خردادماه در «وی های» چین برگزار خواهد شد. تیم هندبال مردان کشورمان در گروه دوم با تیمهای عمان، تایلند، پاکستان و عربستان مسابقه خواهد داد.
گروه بندی کامل این رقابتها به شرح زیر است:
گروه A:
قطر، ویتنام، چینتایپه، افغانستان، اندونزی، فیلیپین
گروه B:
عمان، ایران، تایلند، پاکستان، ژاپن و عربستان
برنامه زمان بندی این رقابتها در حالی اعلام شد که تیم ایران در اولین گام در تاریخ شنبه ۲۵ خردادماه به مصاف تیم ژاپن خواهد رفت. ژاپنیها برای دومین بار در این رویداد شرکت دارند و در همان تجربه نخست در رده سوم آسیا ایستادند.
تیم هندبال مردان کشورمان نیز در دوره قبل رقابتها توانست با ایستادن در جایگاه سوم جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را از آن خود کند. دومین رقیب ایران تایلند است که در دوره قبل ششم شده بود. عربستان به عنوان سومین رقیب ایران برای اولین بار است در این مسابقات شرکت کرده است.
پاکستانیها بعد از یک دوره غیبت در این رویداد حاضر میشوند. این تیم یک قهرمانی و یک سومی را در کارنامه حضور خود در مسابقات قهرمانی هندبال ساحلی آسیا ثبت کرده است. اما آخرین تیمی که ایران با آن روبرو میشود عمان است، عمانیها چهار دوره پیاپی نایب قهرمان آسیا در بخش ساحلی شده و یک عنوان قهرمانی را هم یدک می کشند و میشود گفت سرسختترین حریف ایران در دور مقدماتی تیم عمان میباشد.
برنامه کامل این رقابتها به این شرح اعلام شده است (زمانها به وقت محلی ایران میباشد):
* شنبه ۲۵ خردادماه
ساعت ۱۶:۱۵- ژاپن _ ایران
* یکشنبه ۲۶ خردادماه
ساعت ۲۰:۳۰ -تایلند _ ایران
* دوشنبه ۲۷ خردادماه
ساعت ۲۲:۰۰ -ایران _عربستان
*چهارشنبه ۲۹ خردادماه
ساعت ۲۰:۱۵ -ایران _ پاکستان
* پنجشنبه ۳۰ خردادماه
ساعت ۲۰:۳۰ -ایران _ عمان
سه تیم اول این رقابتها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا در سال ۲۰۲۰ را کسب میکنند. همچنین تیم اول این رویداد راهی بازیهای ساحلی جهان در آمریکا خواهد شد. ایران تاکنون ۵ دوره در این رویداد شرکت کرده است که به ترتیب در سال ۲۰۰۴ چهارم، ۲۰۰۷ دوم، ۲۰۱۱ پنجم، ۲۰۱۵ پنجم و در سال ۲۰۱۷ در رده سوم قرار گرفته است.
نظر شما