ظریف: اقدام ایران درچارچوب برجام خواهد بود/از برجام خارج نمی شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به مسکو گفت: اقداماتی که آمریکا در طول یک سال گذشته به ویژه، هم قبل از خروج و هم بعد از خروج از برجام کرده کاملاً مشخص برای ایجاد یک وقفه در ادامه کار برجام بود.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی با علم به این سیاست آمریکا با مدارا و با صبر استراتژیک برخورد کرده، متأسفانه اتحادیه اروپا و بقیه اعضای جامعه بین المللی، این توان را نداشتند که در برابر فشار آمریکا ایستادگی کنند و لذا جمهوری اسلامی اینطور به مصلحت دیده که از برخی از تعهدات و اقداماتی که به صورت داوطلبانه در برجام انجام می داده، این اقدامات را فعلاً اجرا نکند.
وی تاکید کرد: این حق برای ایران در برجام دیده شده یعنی ما الان خارج از برجام عمل نمیکنیم بلکه در چارچوب برجام عمل میکنیم.
ظریف توضیح داد: مواد ۲۶ و ۳۶ برجام چنین اختیاری را به ایران و البته سایر کشورهای عضو داده که اگر کشوری تعهدات خودش را اجرا نکرد، آنها هم تعهدات خود را به صورت جزئی و کلی اجرا نکنند.
وزیر امور خارجه یادآور شد: این تحولی است که روز چهارشنبه در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران انجام خواهد شد که همکارانم در تهران جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهند رساند.
وی ادامه داد: اما هدفی که من از سفر به مسکو دارم برای مذاکره در مورد همین موضوعات و همین طور مسائل دوجانبه، منطقهای و بین المللی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خواهد بود.
وزیر امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد: موضوعاتی که ما با روسیه در آن شریک هستیم، در سطح بین المللی بسیار زیاد است.
وی گفت: ما هر دو مخالف سیاستهای یکجانبه گرایانه آمریکا هستیم، حالا چه این سیاستها در مورد برجام و چه در مورد ونزوئلا باشد، ما با هم در این زمینهها همکاری کردهایم.
ظریف اضافه کرد: همکاریهای منطقهای جمهوری اسلامی و روسیه به خصوص در موضوع سوریه و مقابله با تروریسم در این کشور و همین طور تلاش برای پایان دادن جنگ و درگیری در سوریه در کنار ترکیه، تلاشهایی است که جامعه بین المللی به عنوان تنها تلاشهایی که توانسته تاکنون مانع گسترش خشونت شود، از آن استقبال کردهاند لذا ما و روسیه دو شریک راهبردی در منطقه هستیم و این سیاستها و این همکاریها ادامه پیدا خواهد یافت و فردا هم در همین زمینهها گفت وگوهایی خواهیم داشت.
وی افزود: در مورد موضوع برجام، روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت و یکی از اعضای برجام، طرف مذاکره ما خواهد بود، نخستین مذاکره رسمی ما همزمان با اقداماتی که در سالروز خروج آمریکا از برجام انجام خواهیم داد، با لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خواهد بود که خود او نقش گستردهای در به نتیجه رسیدن برجام داشته است. روسیه از همکاران نزدیک ما در سالهای اخیر بوده و امیدواریم که این همکاری با جدیت بیشتر و با نقش مستقیم روسیه ادامه پیدا کند.
ظریف اظهار داشت: بحثهای دو جانبه بسیار زیادی با روسیه داریم و همکاریهای دوجانبه ما در طول سالهای گذشته به عالیترین حد خود در بخشهای اقتصادی و دیگر حوزهها رسیده است و انشاالله در مورد زمینههای مشترک بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.
«محمد جواد ظریف» امروز چهارشنبه در ملاقات با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدرhسیون روسیه مسائل دوجانبه، برجام و سایر مسائل منطقهای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
تمدید برنامه همکاریهای وزارتخانههای امور خارجه ایران و روسیه و نیز تفاهمنامه در زمینه تسهیلات ورودی و اقامتی برای اعضای خدمه پروازی شرکتهای هواپیمایی دو کشور از دیگر موضوعات مورد بحث در دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه خواهد بود.
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه پروتکل توافق دوجانبه تسهیل شرایط سفر اتباع ایران و روسیه را امضا کرده و در کنفرانس مطبوعاتی نتایج مذاکرات خود را با اصحاب رسانه در میان خواهند گذاشت.
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