به گزارش خبرنگار مهر، جلسات تفسیر قرآن آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با محوریت سوره احزاب طی مراسمی از امشب ۱۷ اردیبهشت ماه در مسجد بعثت خرم آباد و با حضور پرشور نوجوانان و جوانان آغاز شد.
حجت الاسلام اصغر دانشی مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه لرستان در این مراسم با اشاره به ایجاد ستاد تفسیر قرآن در مرکز استان، اظهار داشت: برنامه ریزی ها به گونهای بوده که هر روز به غنای این جلسات افزوده شود.
وی با تاکید بر لزوم تبلیغ و توسعه جلسات تفسیر قرآن به صورت زبانی و گروهی، عنوان کرد: برخی به صورت خود جوش هر ساله در جلسات تفسیر قرآن آیت الله میرعمادی حضور پیدا میکنند و میطلبد که برای رونق این جلسات هر کدام مبلغ قرآن شوند و برگزاری آن را اطلاع رسانی کنند.
بنابر این گزارش، تفسیر آیات سوره «احزاب» از لسان آیت الله میرعمادی و طرح سوال از مطالب عنوان شده در پایان هر برنامه و اهدای جوایز به نفرات برگزیده از برنامههای هرشب است.
طرح سوال از تفسیر آیات این سوره برای بینندگان برنامه تلویزیونی که هر روز بعد از اذان مغرب از شبکه افلاک پخش میشود از دیگر برنامههای ستاد تفسیر است و هر شب به ۵ نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایزی اهدا میشود.
برگزاری آزمون حفظ سوره احزاب، آزمون کتبی از مطالب تفسیر و نیز برگزاری رقابت بین کاتبان تفسیر برای معرفی برترین اثر، از دیگر برنامههای ستاد تفسیر در ایام ماه مبارک رمضان است.
تلاوت مجلسی در ابتدای برنامه و برگزاری مراسمات ویژه در شبهای ولادت امام حسن مجتبی (ع) و لیالی قدر و برگزاری مراسم اختتامیه و تجلیل از خادمان قرآن و اهدا هدایا به نفرات برگزیده آزمونها در آخرین شب ماه مبارک رمضان از دیگر برنامههای جلسات تفسیر خواهد بود.
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