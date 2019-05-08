هزینه‌ تراشی برای واحدهای تولیدی مانع اصلی رونق تولید در قم است

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم شامگاه سهشنبه پذیرای بابک دینپرست معاون اقتصادی وزیر کشور بود، از همین رو فرصتی پیش آمد تا نمایندگان جامعه تولید و صنعت استان مهمترین مشکلات پیش روی رونق تولید را مطرح و قول مساعدتی برای رفع آن دریافت کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم به روال همه جلسات اقتصادی استان به مسئله گران تمام شدن هزینه تولید تأکید کرد و گفت: صادرات ویترین توسعه اقتصادی هر کشور است در شرایطی که صادرات رونق نیابد واردات افزایش مییابد.
حسن آقاجانی، مشکلات اقتصادی و نوسان ارز را عامل اصلی گران تمام شدن هزینه تولید برشمرد و افزود: طی ماههای گذشته هزینه تولید بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته از همین رو توان رقابت از واحدهای تولید داخلی سلب شده تا آنجا که واردات قاچاق هم از تولید به صرفهتر تمام میشود.
وی تزریق تسهیلات بانکی را مسکن موقت برای واحدهای تولیدی دانست و عنوان کرد: استان قم خوشبختانه با تدابیر استاندار و سایر مسئولان بسیاری از موانع را از سر راه برداشته اما دولت در تصمیم گیریهای خود دقت نمیکند، وقتی هزینهها افزایش یابد طبیعی است که قیمتها افزایش و صادرات کاهش پیدا میکند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم معتقد است: تا مشکل هزینههای سربار واحدهای تولیدی که هزینه تولید را افزایش میدهد حل نشود مشکلات دیگر نیز حل نشده باقی میمانند.
افزایش دو برابری قیمت مواد امولیه
رئیس خانه صنعت و معدن استان قم نیز مشکل مواد اولیه پتروشیمی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بسیاری از کارخانههای فعال در استان قم به مواد اولیه پتروشیمی که عمدتاً تولید داخل هستند، نیاز دارند، این در حالی است که میبینیم برخی واحدهای تولیدکننده این مواد اولیه در عرضه محصولات افزایش نرخ سرسام آوری را اتخاذ کردهاند.
ابوالفضل فراهانی با بیان اینکه این مواد اولیه گاهی با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در بورس به فروش میرسد، ادامه داد: برخی تولیدکنندگان مواد اولیه پتروشیمی متأسفانه کمبود کاذب ایجاد میکنند، از همین رو بسیاری از واحدهای مصرف کننده با مشکل مواجه میشود.
به گفته وی، در شرایطی که نرخ فروش مواد اولیه ۹ هزار تومان است برخی از همین تولیدکنندگان مواد اولیه آن را به قیمت ۲۰ هزار تومان در بورس عرضه میکنند، این مسئله چطور میتواند از دید دولت مخفی بماند؟
محمد نوپوش دیگر فعال اقتصادی استان افزایش ۷ درصدی قیمت برق را برای واحدهای تولیدی در شرایط کنونی نگران کننده توصیف کرد و گفت: در سال رونق تولید با اضافه کردن هزینههایی مثل برق باعث میشود همین چرخش نیم بند چرخ واحدهای تولیدی هم از کار بیفتد.
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