آغاز طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر موادخام دامی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان همدان، محمودرضا رسولی گفت: از ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۷ خردادماه و در دو شیفت کاری صبح و بعدازظهر در طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر مواد خام دامی در ماه رمضان، تمام مراکز عرضه مواد خام دامی استان همدان توسط کارشناسان دامپزشکی بازرسی میشوند.
وی هدف از این بازدیدها را بررسی کیفیت بهداشتی مواد خام دامی و رعایت دستورالعملهای سازمان دامپزشکی در خصوص حمل، نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی در مراکز عرضه و اطلاع رسانی عمومی و آشنایی مردم استان با ضوابط مذکور دانست.
رسولی در ادامه از تشکیل و تجهیز ۳۷ اکیپ بازرسی ثابت و سیار در سطح استان در راستای کنترل و نظارت بهداشتی بر مواد خام دامی در ماه رمضان خبر داد /.
وی گفت: با توجه به افزایش مصرف فرآوردههای خام دامی در این ماه و تأمین امنیت غذایی مصرف کنندگان از تولید تا مصرف، برنامه ریزی منسجمی برای اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در استان انجام و ۱۷ اکیپ ثابت و ۲۰ اکیپ سیار تا ۱۷ خرداد ماه و در دو شیفت کاری صبح و بعدازظهر فعال خواهند بود.
وی اظهار داشت: در این طرح از تمام مراکز عرضه مواد خام دامی از قبیل قصابیها، مرغ فروشیها، خودروهای ویژه حمل فرآوردههای خام دامی، سردخانهها، کشتارگاههای دام و طیور و کارگاههای بسته بندی این فرآوردهها بازرسی انجام میگیرد.
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