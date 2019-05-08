نگرانی شدید سازمان ملل نسبت به انتقال سلاح به لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که این سازمان نسبت به انتقال سلاح به لیبی و اقدام طرفهای درگیر در این کشور در خصوص به دست آوردن این سلاحها و انبار کردن آن بسیار نگران است.
وی در ادامه افزود: قطعنامههای شورای امنیت در این خصوص نقض شده است.
دوجاریک تاکید کرد: با وجود درخواست سازمان ملل مبنی بر آتش بس یک هفتهای اما هم چنان شاهد ادامه یافتن درگیریها در جنوب طرابلس هستیم.
شایان ذکر است که پایتخت لیبی در حال حاضر شاهد درگیری میان نیروهای وابسته به ارتش ملی و دولت وفاق ملی این کشور است.
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