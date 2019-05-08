هدف گذاری یک میلیارد دلار صادرات از استان همدان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان همدان که در سالن‌جلسات استانداری و با حضور مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد ضمن تقدیر از زحمات احمد جمالی در حوزه سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری در استان همدان عنوان کرد: با توجه به تحریم‌های نفتی موضوع صادرات غیرنفتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران نمی‌تواند به نتیجه برسد و شکست می‌خورد، اظهار داشت: آمریکا رسیدن به اهداف شوم را با برقراری تحریم‌ها دنبال می‌کند اما ناامید خواهد شد.

ایجاد ۶۰ هزار اشتغال برای ۳ سال پیش بینی شده است

وی با یادآوری اینکه موضوع سرمایه گذاری خارجی جایگاه ویژه ای در توسعه و اشتغالزایی دارد به سند توسعه استان همدان اشاره کرد و گفت: مصوبات و برنامه‌های سند راهبردی و عملیاتی ۳ ساله استان همدان اولویت کاری مدیران است و ۶۰ هزار اشتغال برای ۳ سال پیش بینی شده است.

شاهرخی روند صادرات استان همدان را نیز مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه این روند هر سال رو به افزایش است، گفت: در سال ۹۵ به میزان ۸۰۵ میلیون دلار، در سال ۹۶ حدود ۸۶۱ میلیون دلار و در سال ۹۷ به میزان ۹۴۳ میلیون دلار صادرات از استان همدان صورت گرفته است.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه برای یک میلیارد دلار صادرات در استان همدان در سال جاری هدف گذاری کرده‌ایم، گفت: با افزایش ۲۰۰ درصدی صادرات بعضی محصولات در آغاز سال انتظار داریم صادرات بیشتر از اینها باشد.

رفع موانع تولید و صادرات

شاهرخی با بیان اینکه رونق تولید محقق نمی‌شود مگر با حمایت از سرمایه گذار و ایجاد اشتغال بر احصاء و رفع موانع تولید و صادرات از تولیدکنندگان و صادر کنندگان استان همدان تاکید کرد و گفت: توجه به رونق تولید و امر مهم سرمایه گذاری اولویت استان همدان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز در این جلسه با قدردانی از حمایت در زمینه امر مهم سرمایه گذاری در استان همدان به عملکرد فعال مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان و حضور مستمر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به منظور پیگیری کلی امور مربوط به اخذ مجوز سرمایه گذاری اشاره کرد.

سیدناصر محمودی به نهایی سازی نقشه راه تأمین منابع مالی استان همدان در جلسه‌ای با حضور مدیرکل دفتر سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز پرداخت و گفت: پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص ایجاد رشته سرمایه گذاری خارجی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه بوعلی سینای همدان انجام شده و با اخذ مجوزهای لازم در خصوص درج رشته مذکور در دفترچه کنکور سال جاری اقدام می‌شود.

ثبت ۹۳۴ میلیون دلار صادرات از استان همدان در سال گذشته

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز بابیان اینکه در ۱۲ ماهه سال ۹۷ از گمرک همدان ۱۵۵ میلیون و ۵۰۶ هزار دلار صادرات انجام شده و صادرات از منشأ استان همدان از سایر گمرکات کشور بسیار بیش از این مقدار است، گفت: سال گذشته در مجموع ۹۳۴ میلیون دلار صادرات استان همدان از همه گمرکات کشور صورت گرفته است.

حمیدرضا متین با بیان اینکه چینی‌آلات بهداشتی بیشترین میزان صادرات را دارد، گفت: ۱۷۷ قلم کالا در بخش صنعت از استان همدان به کشورهای خارجی از جمله عراق و افغانستان صادر شده است.

متین با اشاره به اینکه واردات بدون انتقال ارز ممنوع شده است، گفت: در حال حاضر با توجه به کمبود مواد اولیه تولید به نظر می‌رسد که باید به بخش تولید کمک کنیم.

مدیرکل گمرک استان همدان نیز با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد فرا مرزی باعث کاهش هزینه‌های واردات و صادرات کالا می‌شود، افزود: گمرک شهرستان نهاوند به زودی در حوزه صادرات فعال می‌شود.

مرتضی نجفی‌مقدم با اشاره به اینکه همدان پایلوت اجرای سامانه جامع امور گمرکی است، گفت: تسهیلاتی همچون اخذ ضمانت نامه بانکی برای صادرات کالایی که عوارض برای آنها اخذ می‌شود در گمرک همدان در نظر گرفته شده است.