نقش معلمان در تربیت دانش آموزان خلاق و توانمند بسیار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی در جمع اعضای ستاد بزرگداشت مقام معلم استان کردستان، با بیان اینکه شاکله شخصیت دانش آموزان در مدارس و دوران تحصیل شکل می‌گیرد، بر بازنگری جدی و نگاه ویژه به مسائل آموزش و پرورش تاکید کرد و اظهار داشت: لازمه اجرای دقیق و درست سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، توجه به نقش معلم است.

وی همچنین به تلاش دشمنان برای القای سبک زندگی و فرهنگ غربی در قالب سند ۲۰۳۰ اشاره کرد و با بیان اینکه آنها با جنگ تمدن و فرهنگ در صدد القای فرهنگ غربی و تغییر ذائقه زندگی مردم هستند تا با گسترش مسائل شهوانی به طور خزنده در فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی رسوخ کنند، افزود: اجرایی شدن سند تحول بنیادین نیازمند برنامه‌ریزی و اختصاص اعتبارات لازم است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به تلاش دشمنان و عدم موفقیت آنها در این خصوص ادامه داد: بر همین اساس مسئولان و دست اندر کاران امر باید ضمن برنامه‌ریزی و توجه به مسائل پرورشی، دانش آموزانی در تراز اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی تربیت کنند و دانش آموزان باید دارای روحیه حماسی، شجاعت و شهادت طلبی باشند و ضمن ایستادگی در مقابل مفاسد، زیر بار زور گویی استکبار جهانی نروند.

آیت الله حسینی شاهرودی نقش معلمان را در تربیت دانش آموزان اساسی و بی‌بدیل دانست و با تاکید بر ضرورت مراقبت در جذب و انتخاب معلمان و رسیدگی به نیازهای این قشر خدوم و پر تلاش یادآور شد: افتخار پیامبر اکرم (ص) معلمی بود و اولویت اول باید به معلمان داده شود و در کنار آموزش‌های به روز به مسائل معیشتی آنان نیز باید توجه ویژه صورت گیرد.

وی هفته معلم را فرصتی برای مرور مسائل آموزش و پرورش دانست و با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر در جهت کاهش مشکلات، به توانمندی‌های کشور در حوزه‌های دفاعی، علمی و عرصه‌های دیگر اشاره کرد و با روشن ارزیابی کردن آینده کشور، بیان کرد: در حوزه اقتصادی نیز بر اساس برآوردهای صورت گرفته ایران در ۱۰ سال آینده دارای پیشرفت‌های چشم‌گیری خواهد بود و همه باید برای عبور از این مرحله کمک کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در این دیدار با بیان اینکه رشد و بالندگی جامعه در گرو خدمات و زحمات معلمان است، گفت: هفته معلم فرصت مغتنمی برای قدرشناسی و تجلیل از زحمات معلمان، مربیان و فرهنگیان دلسوز در جای جای کشور و استان کردستان است که برای تربیت و بالندگی این مرز و بوم اهتمام ویژه‌ای دارند.

رشید قربانی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العاطی) در دیدار با معلمان و دست اندر کاران ستاد بزرگداشت مقام معلم، در خصوص حفظ شأن و منزلت معلمان، خواستار توجه ویژه در این خصوص شد و اظهار داشت: خدمات و اهتمام معلمان به رشد و بالندگی جامعه کمک می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت آموزش و پرورش کردستان، موفقیت و دستاوردهای کسب شده پرداخت و افزود: علیرغم کم برخورداری استان در برخی از زمینه‌ها از جمله زیر ساخت، شاخص‌ها و امکانات، توفیقات خوبی در عرصه تعلیم و تربیت کسب و استان در سطح کشور از رتبه قابل قبولی برخوردار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان مشارکت بخش قابل توجهی از دانش آموزان در حفظ قرآن کریم، اعزام بیش از ۲۶ هزار نفر از دانش آموزان استان به مناطق جنگی و بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس در قالب اردوهای راهیان نور، کسب رتبه‌های برتر کشوری دانش آموزان در مسابقات علمی، فرهنگی، هنری و المپیادها، کسب رتبه دوم کشوری در حوزه سواد آموزی و رتبه سوم کشوری در شورای آموزش و پرورش را از مهمترین موفقیت‌های استان عنوان کرد.

قربانی همچنین در ادامه به تشریح برخی از مسائل جاری استان پرداخت و نامناسب بودن وضعیت فیزیکی تعدادی از فضاهای آموزشی، کمبود امکانات و تجهیزات و مضایق مالی را از جمله چالش‌های پیش رو عنوان کرد و ادامه داد: در حوزه نیروی انسانی و در جذب و خروج نیز باید تدابیر لازم صورت گیرد.

وی در پایان وضعیت آموزش و پرورش کردستان را مطلوب ارزیابی کرد و به نمایندگی از جامعه فرهنگیان از مساعدت‌های مسئولان استان به ویژه حمایت‌های مادی و معنوی نماینده ولی فقیه در کردستان تقدیر و تشکر کرد.