مصالحه پلیس راهور و شهرداری/فعالیت پارکبانان به یکباره قانونی شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: گزارشی با عنوان «فعالیت غیرقانونی پارکبان‌ها در کردستان / ادامه اخذ وجه از شهروندان» در روز چهاردهم اردیبهشت ماه جاری بر روی خروجی خبرگزاری مهر کردستان قرار گرفت و در پی این گزارش تنها پس از گذشت سه روز شامگاه سه شنبه جلسه‌ای بین فرمانده پلیس راهور استان و شهرداری سنندج تشکیل شد که در نهایت خروجی آن مصالحه و قانونی اعلام شدن فعالیت پارکبانان در سنندج بود.

بیش از یک سال و نیم است که از فعالیت غیر قانونی پارکبانان در سنندج می‌گذرد و در این مدت با اعلام چندین‌باره برخی از مسئولان و پلیس راهور از غیر قانونی بودن این فعالیت‌ها کاری برای حل این مشکل صورت نگرفت و پارکبانان همچنان با قبض‌هایی با آرم شهرداری در سطح شهر دیده می‌شدند و از مردم در قبال پارک خودرو در حاشیه خیابان‌ها وجه اخذ می‌کردند.

در طی این مدت پول‌های کلانی بدون هیچ حساب و کتابی از شهروندان سنندجی دریافت شده و معلوم نیست در کجا این پول‌ها هزینه شده و یا چه کسی آنها را به جیب زده است، اما آنچه معلوم است بیداد بی قانونی در سطح شهری مانند سنندج به عنوان مرکز استان کردستان است.

پلیس راهور کردستان نیز که تا چند روز پیش مدعی بود فعالیت این پارکبانان غیر قانونی است و از شهروندان می‌خواست که در این خصوص هیچ پرداختی به پارکبانان نداشته باشند، حالا پس از برگزاری جلسه‌ای چند ساعته با تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای فعالیت پارکبانان را قانونی اعلام کرده و از شهروندان خواسته همکاری لازم را با این افراد داشته باشند.

پلیس راهور آنقدر بر جلوگیری از فعالیت غیر قانونی پارکبانان در سطح شهر سنندج مصر بود که چند شب پیش اقدام به جمع‌آوری کلیه تابلوهای کارت پارک در خیابان‌ها کرده بود و اکنون باید منتظر بود تا ببینیم آیا این صدها تابلوی جمع‌آوری شده باز هم در خیابان‌ها نصب می‌شوند یا برای این کار چاره‌ای دیگر اندیشیده شده است.

البته در مقابل اعلام غیر قانونی بودن فعالیت پارکبانان در سنندج شهرداری نیز اعلام کرد که با توجه به انعقاد قرارداد جدید با یک شرکت پیمانکاری در خصوص هوشمند سازی محل‌های پارک و الکترونیکی کردن این معابر در سطح شهر سنندج فعالیت پارکبانان قانونی است اما با این حال باز هم پلیس راهور بر صحبت‌های خود تا قبل از جلسه شب گذشته مصر بود.

شهروندان سنندجی تا اجرای کامل طرح هوشمند سازی با پارکبان‌ها تعامل داشته باشند

رئیس پلیس راهور استان کردستان پس از برگزاری جلسه با شهرداری سنندج گفت: پس از برگزاری جلسه با پیمانکار طرح پارک حاشیه‌ای و متعهد شدن پیمانکار به اجرای سریع‌تر هوشمند سازی پارک حاشیه‌ای، شهروندان تا زمان اجرای کامل طرح با پارکبان‌های سطح شهر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.

سرهنگ رمضان نادری اظهار داشت: خوشبختانه جلسه بسیار خوبی با حضور کارشناسان و پیمانکار اجرای طرح هوشمند سازی پارک حاشیه‌ای برگزار شد و مشکلات این طرح بصورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مشکلات این طرح عدم اجرای نیم ساعت رایگان پارک خودروها بود که با نصب سنسور و اجرای هوشمند سازی این مشکلات برطرف خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان کردستان ادامه داد: با توجه به صورتجلسه منعقد شده و متعهد شدن پیمانکار به تسریع در اجرای طرح هوشمند سازی پارک حاشیه‌ای از تمامی شهروندان در خواست می‌شود تا اجرای کامل هوشمند سازی طرح پارک حاشیه معابر با پارکبان‌های سطح شهر همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

سرهنگ نادری یادآور شد: همکاران راهنمایی و رانندگی تا اجرای کامل طرح با مسئولان اجرا کننده طرح و همچنین شهرداری سنندج همکاری لازم را خواهد داشت.

حال باید منتظر باشیم و ببینیم در این جلسه چند ساعته چه بحث‌هایی مطرح شده که به یکباره رئیس پلیس راهور استان کردستان پس از چند روز تغییر موضع ۱۸۰ درجه می‌دهد و فعالیت پارکبانان را قانونی دانسته و از شهروندان می‌خواهد با آنان همکاری داشته باشند.

اجرای طرح هوشمند سازی پارک حاشیه‌ای سطح شهر سنندج تا شهریور ماه

شهردار سنندج با اشاره به اخبار منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها و فضای مجازی مبنی بر فعالیت غیر قانونی پارکبان‌های سطح شهر، بیان کرد: این شهرداری در راستای رفع مشکلات پارک حاشیه‌ای نظیر عدم شفافیت مالی و همچنین رفاه حال شهروندان طرح هوشمند سازی پارک حاشیه‌ای سطح شهر را در دستور کار خود قرار داد.

حشمت‌اله صیدی گفت: پس از تصویب طرح در شورای شهر و همچنین کمیته فنی شورای ترافیک این طرح به عنوان یک بسته سرمایه‌گذار تهیه و تدوین شد و فراخوان آن منتشر شد.

وی با بیان اینکه انتخاب پیمانکار طرح هوشمند سازی پارک حاشیه‌ای سطح شهر در یک فرآیند کاملاً قانونی انجام شده است، اظهار داشت: خوشبختانه پیمانکار برنده این فراخوان از شرکت‌های دانش بنیان و بومی استان است.

شهردار سنندج افزود: پس از انتخاب پیمانکار و همچنین عقد قرارداد این شرکت بر اساس جدول زمانبندی باید تا شهریور ماه سال جاری نسبت به اجرای کامل طرح هوشمند سازی و نصب سنسورهای لازم در سطح شهر اقدام کند و تا زمان اجرای طرح پارکبان‌ها بصورت دستی فعالیت خود را انجام دهند.

صیدی ادامه داد: در چند وقت پیش اعتراضاتی در خصوص عملکرد این شرکت به مسئولان شهرداری و راهنمایی و رانندگی اعلام شد که اخیراً در خبرهای منتشر شده مصاحبه‌ای از فرمانده پلیس راهور مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت پارکبان‌ها منتشر شد که بلافاصله جلسه‌ای با حضور کمیته فنی شورای ترافیک و پیمانکار اجرای طرح هوشمند سازی پارک حاشیه‌ای برگزار شد.

وی یادآور شد: در این جلسه برخی مشکلات نظیر رایگان بودن نیم ساعت اولیه پارک و عدم هوشمند سازی معابر و همچنین خط کشی خیابان‌های اصلی مطرح شد و بصورت کامل مشکلات موجود بررسی شد.

شهردار سنندج بیان کرد: در پایان جلسه پیمانکار متعهد شد بصورت پایلوت دو خیابان آبیدر و پاسداران مقابل دانشگاه آزاد اسلامی بصورت کامل هوشمند سازی کنند.

صیدی گفت: همچنین پیمانکار متعهد شده نسبت به طراحی سنسورها تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام و جهت تأیید فنی به پلیس راهور، شهرداری و استانداری تحویل و اواسط مرداد ماه بصورت کامل در معابر نصب تا طرح هوشمند سازی پارک حاشیه‌ای بصورت کامل اجرا شود.

وی از شهروندان درخواست کرد تا زمان اجرای طرح به مسئولان شهرداری و راهنمایی و رانندگی و همچنین شرکت اجرا کننده این طرح اعتماد کنند و ما را در اجرای یکی از طرح‌های هوشمند سازی در سطح شهر یاری کنند.

تکلیف پول‌های بی حساب و کتاب روشن نشد

شهرداری سنندج و پلیس راهور همواره پس از این جلسه از شهروندان خواسته‌اند که در اجرای این طرح با آنها همکاری کنند اما سوال اینجاست که در اجرای این طرح چه سودی به این مردم می‌رسد که در این فشار اقتصادی که حتی برای معیشت خود با مشکل مواجه هستند علاوه بر پرداخت عوارض سالیانه شهر برای تردد خودروهایشان حالا باید برای پارک کردن در کنار خیابان‌هایی که بابت آن عوارض می‌دهند باز هم باید پول بدهند.

نکته دوم این است که باز هم تکلیف پول‌های بی حساب و کتابی که از شهروندان در قبال پارک کردن خودرو خود در کنار خیابان توسط پارکبانان اخذ می‌شود روشن نشد و معلوم نیست این پول‌ها به جیب چه کسانی می‌رود در حالی که طرح هوشمند سازی هنوز اجرایی نشده است.

آنچه پس از جلسه شهرداری سنندج و پلیس راهور روشن شد تنها دریافت پول از شهروندان است بدون اینکه حتی کوچک‌ترین خدمتی به آنها در قبال این پول دریافت کنند.