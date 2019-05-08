دستگیری ۲ دارنده سلاح و مهمات غیر مجاز در آبادان

سرهنگ سید محسن نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با دارنده گان سلاح و مهمات غیر مجاز از تشدید اجرای این طرح توسط پلیس این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: طرح مذکور با هدف پاکسازی مناطق از لوث وجود مجرمان توسط مأموران انتظامی به مرحله‌ی اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱و لیعصر و ۱۵ احمدآباد در اجرای این طرح پس از تحقیقات اطلاعاتی و میدانی تعداد ۲ نفر از دارنده گان سلاح و مهمات غیر مجاز را شناسایی و پس از بازرسی از مخفیگاه آنها تعداد ۴ قبضه سلاح شکاری و۲۳ عدد فشنگ شکاری، یک هزار بسته قرص روانگردان، مقدار ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع ماری جوانا و یک عدد قیچی مخصوص برش سیم برق کشف و ضبط کردند.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان آبادان متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

سرهنگ تقی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سنت اشتباه تیراندازی در مراسم‌های عزاداری و عروسی در این منطقه تصریح کرد:

به منظور حفظ آسایش و آرامش شهروندان و هر آنچه که امنیت آنان را به مخاطره می‌اندازد، با همکاری خوب دادستان و سایر مراجع قضائی با عاملان تیراندازی در مراسم‌ها قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

وی یادآور شد: طرح‌های پاکسازی و برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز در نوبت‌های متعدد با تمام توان توسط این فرماندهی در سطح شهرستان اجرا می‌شود.