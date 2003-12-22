هرتيمي كه برحاشيه غلبه كند ، برنده است

وي به خبرگزاري" مهر" گفت: صنام بازيكنان خوبي دارد، اما جمع شدن آنهادريك تيم هم مشكلات خاص خودش را دارد وديديد كه سال گذشته بااينكه ازنظرمهركمترازحريف بوديم بازپيروزي رسيديم.

حسيني افزود: ما تيم برترهستيم وكارگروهي بهتري داريم، البته حساسيت زيادي نسبت به اين مسابقه به خصوص نداريم واين مساله را به تك تك بازيكنان گفته ايم ازسوي ديگرپرويزكاظمي مربي تيم صنام يادآورشد: به نظرمن هرتيمي كه به حاشيه فكرنكند وازنظررواني آسوده باشد، پيروزخواهد شد. تيم ماازنظرفردي نسبت به پيكان برتري دارد واگربچه هاي ما خودشان را باوركنند، مشكلي نخواهيم داشت.

كاظمي مي افزايد: بنا به دلايلي كه گفته ام همه ازماانتظارپيروزي دارند ولي براي ما كادرمربيان تيم اين مسابقه هم مثل مسابقه هاي ديگراست وتنهااين مطبوعات ورزشي هستند كه سعي دارند تب وحساسيت بازي را بالا ببرند.

ديداردوتيم صنام وپيكان ساعت 30/17 دقيقه روزچهارشنبه هفته جاري درتالارشهداي هفتم تيربردرچارچوب ليگ برترباشگاهها كشورانجام خواهد شد.