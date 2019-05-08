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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۱۰

با تاکید بر کنترل ناهنجاری‎های فوتبال؛

سلطانی‎فر: برای ساماندهی اوضاع لیگ برتر برنامه داریم

سلطانی‎فر: برای ساماندهی اوضاع لیگ برتر برنامه داریم

وزیر ورزش با تاکید بر کنترل ناهنجاری‎های فوتبال در استادیوم‎ها با استفاده از ابزارهای کنترلی، نظارتی و برخوردی گفت که برای ساماندهی اوضاع لیگ برتر در فصل آینده برنامه داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر در خصوص اعتراضات به داوری‌های چند مسابقه فوتبال در هفته‌های گذشته گفت: تأکیدات لازم را به فدراسیون فوتبال جهت ارتقای سطح داوری مسابقات مختلف به نحوی که اصل بی طرفی کاملاً رعایت شود، داشتم تا داوران شریف ما که کارنامه بسیار خوبی در رویدادهای داخلی و خارجی دارند بتوانند با ارتقای سطح فنی خود به بهبود برگزاری بازی‌ها کمک کنند.

وی ادامه داد: مردم ما هم توجه کنند که همیشه در دو یا سه هفته پایانی مسابقات لیگ هم بالا و هم پایین جدول حساسیت‌های زیادی وجود دارد و در گذشته هم از این حواشی کم و بیش داشتیم اما امسال کمی شدت اتفاقات بیشتر بود. ما هم بلافاصله ابزارهای کنترلی، نظارتی و برخوردی را به کار گرفتیم تا بتوانیم این ناهنجاری‌ها را کامل کنترل کنیم.

سلطانی فر تاکید کرد: طی مذاکراتی که با شورای تأمین استان‌ها و فدراسیون فوتبال داشتیم، بدون شک برای ساماندهی اوضاع لیگ برتر فوتبال در فصل آینده و بهبود وضعیت استادیوم‌ها برنامه خاصی داریم. از امکانات سمعی بصری که بتواند به نیروی انتظامی در امر کنترل سکوها کمک کند استفاده خواهیم کرد تا با کمک همه دست اندرکاران از جمله رسانه ملی و سایر دستگاه‌ها شرایط مناسبی برای حضور مردم در تمام استادیوم‌ها ایجاد کنیم تا احترام و کرامت آنها حفظ شود.

کد مطلب 4611404
زینب حاجی حسینی

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