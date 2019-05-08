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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۰۸

انفجار در لاهور پاکستان دستکم ۴ کشته برجای گذاشت

انفجار در لاهور پاکستان دستکم ۴ کشته برجای گذاشت

وقوع انفجار در شهر لاهور پاکستان منجر به کشته شدن دستکم چهار نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صبح امروز چهارشنبه شهر لاهور پاکستان شاهد انفجار بود.

در این انفجار که در مقابل یک مکان مذهبی رخ داد دستکم چهار نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.

هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.

کد مطلب 4611405
عبدالحمید بیاتی

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