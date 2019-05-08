انفجار در لاهور پاکستان دستکم ۴ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صبح امروز چهارشنبه شهر لاهور پاکستان شاهد انفجار بود.
در این انفجار که در مقابل یک مکان مذهبی رخ داد دستکم چهار نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.
هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.
وقوع انفجار در شهر لاهور پاکستان منجر به کشته شدن دستکم چهار نفر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صبح امروز چهارشنبه شهر لاهور پاکستان شاهد انفجار بود.
در این انفجار که در مقابل یک مکان مذهبی رخ داد دستکم چهار نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.
هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.
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