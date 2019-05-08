آمریکا یک ژنرال ونزوئلا را از تحریم معاف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا تحریم‌های خود علیه «مانوئل کریستوفر فیگرا» یکی از ژنرال‌های ارتش ونزوئلا را که به نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری این کشور پشت کرده است؛ لغو کرد تا به‌ زعم خود ارتش را برای کودتا علیه وی ترغیب کند.

در همین‌ راستا، مایک پمپئو معاون رئیس‌جمهوری آمریکا مدعی شد برای همه آنهایی که اقدام مشابه انجام دهند؛ چنین معافیتی قائل خواهد شد.

همزمان، پنس مدعی شد که آمریکا همه ۲۵ قاضی دیوان عالی ونزوئلا را از بابت اینکه به ابزاری سیاسی در دست مادورو تبدیل شده‌اند؛ مسئول می‌داند.

اظهارات پنس درحالی ایراد می‌شود که هفته گذشته خوان گوایدو رهبر شورشیان مورد حمایت آمریکا، به اتفاق گروهی اندک از نظامیان فریب‌ خورده، کودتایی نافرجام را سازماندهی کرد.