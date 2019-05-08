دوکماندار کامپوند ایران به مرحله یک شانزدهم‌ کاپ جهانی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیروکمان کاپ جهانی که در چین جریان دارد، امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای بخش کامپوند پیگیری شد. در این بخش از رقابت ها نمایندگان ایران پس از استراحت در دور نخست مرحله حذفی برابر حریفان خود قرار گرفتند.

نیما محبوبی در نخستین گام ۱۳۵ بر ۱۴۵ مقابل کماندار چین شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. اسماعیل عبادی اما با نتیجه ۱۴۴ بر ۱۴۳ برابر نماینده چین تایپه پیروز شد. کمانداری از بریتانیا حریف این کماندار ایران در مرحله یک شانزدهم خواهد بود.

همچنین محمدصالح پالیزبان با نتیجه ۱۴۸ بر ۱۴۳ برابر کمانداری از قزاقستان به برتری رسید. وی در مرحله یک شانزدهم با حریفی از چین تایپه رو به رو خواهد شد. در بخش بانوان نیز ویدا حلیمیان به مصاف حریف خود از چین تایپه رفت. وی با شکست ۱۴۶ بر ۱۴۰ برابر این کماندار از دور مسابقات کنار رفت.

همچنین در بخش میکس کامپوند مسابقات کاپ جهانی چین ترکیب ویدا حلیمیان و محمد صالح پالیزبان با نتیجه ۱۵۲ بر ۱۴۵ برابر قزاقستان به برتری رسید و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد. کره جنوبی که در مرحله مقدماتی میکس کامپوند در جایگاه نخست قرار گرفت، حریف ایران در دور بعد خواهد بود.