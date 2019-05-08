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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۴۴

نماینده ایرانی پارلمان آلمان:

برلین شریک مهمی برای واشنگتن نیست

برلین شریک مهمی برای واشنگتن نیست

نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان با اشاره به لغو دیدار وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم این کشور اظهار داشت که این امر نشان دهنده این است که آلمان شریک مهمی برای آمریکا نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زوددویچه سایتونگ، «بیژن جیرسرایی» نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان در سخنانی گفت: لغو دیدار «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان نشان از ضعف دستگاه دیپلماسی دولت وی دارد.

جیر سرایی که در حال حاضر سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون دموکرات آزادها در پارلمان آلمان است در ادامه سخنان خود افزود: لغو این دیدار می‌تواند به این معنی باشد که برلین شریک مهمی برای آنها به شمار نمی‌آید.

گفتنی است وزیر خارجه آمریکا در یک سال اخیر به ۳۸ کشور سفر داشته، اما علیرغم سفرهای متعدد به کشورهای اروپایی تاکنون به آلمان نرفته است.

روزنامه واشنگتن پست ظهر دیروز در خبری کوتاه از لغو دیدار پمپئو با مرکل خبر داد. پیش تر اعلام شده بود که وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به برلین با صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو می‌کند.

کد مطلب 4611421
شقایق لامع زاده

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