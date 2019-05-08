سالانه چهار هزار تن محصولات گلخانه ای در کردستان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عموم، جهاد کشاورزی کردستان، محمد فرید سپری در جلسه ستاد گلخانه استان کردستان اظهار داشت: در راستای پرداخت تسهیلات برای توسعه گلخانه در استان کردستان هیچ محدودیتی وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با حذف استعلام‌های غیر ضروری در راستای صدور مجوزهای گلخانه تسهیلگری کرده است.

وی با بیان اینکه بستر توسعه گلخانه در استان کردستان با تخصیص تسهیلات و رفع موانع غیرضروری در صدور مجوزها فراهم شده است، افزود: بسیاری از مناطق استان کردستان شرایط مناسب و ویژه‌ای برای ایجاد گلخانه دارد به عنوان مثال منطقه‌ای مانند سلین نقطه‌ای ویژه برای احداث گلخانه است که با توجه به این استعداد باید نسبت به احداث گلخانه در این چنین مناطقی با جدیت بیشتر اقدام کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: احداث گلخانه علاوه بر توجیه اقتصادی بالا، در راستای ایجاد اشتغال پایدار نقش بسیار مهم و ارزشمندی دارد به طوری که به ازای هر هکتار گلخانه ۱۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

سپری با تاکید بر مزیت‌های دیگر محصولات گلخانه ایی، یادآور شد: اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش تولید و صادرات محور بودن محصولات گلخانه ایی با هدف بهبود معیشت کشاورزان کردستانی بسیار حائز اهمیت است.

وی در پایان بیان کرد: سهم استان کردستان از گلخانه ۱۹.۷ هکتار با تولید بیش از چهار هزار تن محصولات خیار، گوجه فرنگی، توت فرنگی، فلفل و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار شاخه گل بریده و گیاهان زینتی است.