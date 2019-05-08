  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۳۷

رقابت‌های بین المللی تورلیخانوف- قزاقستان؛

ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران مشخص شد

ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران مشخص شد

تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های بین المللی جام تورلیخانوف قزاقستان شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در راستای برنامه‌های آماده سازی خود برای شرکت در رقابت‌های جهانی قزاقستان و گزینشی المپیک، روزهای ۴ و ۵ خردادماه در رقابت‌های بین المللی جام تورلیخانوف قزاقستان در شهر آلماتی این کشور شرکت می‌کند.

اسامی تیم منتخب کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی
۶۷ کیلوگرم: محمدجواد رضایی
۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام – پیام بویری
۸۷ کیلوگرم: یوسف قادریان – رامین طاهری- مهدی فلاح- محمدهادی ساروی
۹۷ کیلوگرم: محمد یگانه- آرمان علیزاده
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی

سرمربی و سرپرست: محمد بنا
مربیان: ایرج اسفندیاری فر- رسول جزینی
داور: محمود مدبر

کد مطلب 4611444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها