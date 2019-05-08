ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در راستای برنامههای آماده سازی خود برای شرکت در رقابتهای جهانی قزاقستان و گزینشی المپیک، روزهای ۴ و ۵ خردادماه در رقابتهای بین المللی جام تورلیخانوف قزاقستان در شهر آلماتی این کشور شرکت میکند.
اسامی تیم منتخب کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی
۶۷ کیلوگرم: محمدجواد رضایی
۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام – پیام بویری
۸۷ کیلوگرم: یوسف قادریان – رامین طاهری- مهدی فلاح- محمدهادی ساروی
۹۷ کیلوگرم: محمد یگانه- آرمان علیزاده
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی
سرمربی و سرپرست: محمد بنا
مربیان: ایرج اسفندیاری فر- رسول جزینی
داور: محمود مدبر
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