ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در راستای برنامه‌های آماده سازی خود برای شرکت در رقابت‌های جهانی قزاقستان و گزینشی المپیک، روزهای ۴ و ۵ خردادماه در رقابت‌های بین المللی جام تورلیخانوف قزاقستان در شهر آلماتی این کشور شرکت می‌کند.

اسامی تیم منتخب کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی

۶۷ کیلوگرم: محمدجواد رضایی

۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام – پیام بویری

۸۷ کیلوگرم: یوسف قادریان – رامین طاهری- مهدی فلاح- محمدهادی ساروی

۹۷ کیلوگرم: محمد یگانه- آرمان علیزاده

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی



سرمربی و سرپرست: محمد بنا

مربیان: ایرج اسفندیاری فر- رسول جزینی

داور: محمود مدبر