به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، به مناسبت میلاد امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)، همزمان با دهه کرامت دومین جشنواره داستان‌نویسی رضوی به زبان ترکی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان برگزار می‌شود.

طبق فراخوان منتشره این جشنواره در رده‌های سنی زیر ۱۵ سال، ۱۵ تا ۲۹ سال و بالای ۲۹ سال برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این جشنواره اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی از رهگذر داستان‌نویسی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مذهبی، گرامیداشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی، رضوی است.

محورهای جشنواره شامل سبک زندگی و سیره زندگی امام رضا (ع)، تعالیم و آموزه‌های رضوی با رویکرد کار و تلاش، رونق تولید و خدمت‌رسانی، آثار هجرت امام رضا (ع) به ایران، خاندان اصحاب و یاران امام رضا (ع)، فرهنگ زیارت، امام رضا (ع)؛ خانواده کودکان و نوجوانان است.

بخش‌های این جشنواره نیز شامل داستان بلند و رمان، داستان کوتاه، داستانک است.

طبق فراخوان اعلامی هر نویسنده مجاز به ارسال ۳ اثر به جشنواره بوده و داستان‌ها باید مطابق با اصول و موازین داستان‌نویسی باشد.

نوآوری در انتخاب موضوع و خلق داستان در اولویت بوده و عضویت در سایت و تکمیل مشخصات الزامی است و همچنین دبیرخانه جشنواره مجاز به چاپ و نشر آثار به صورت مکتوب، الکترونیکی و یا در فضای مجازی است.

آخرین مهلت ارسال به این جشنواره تا یکم تیرماه اعلام شده و داوری و اعلام نتایج نیز در ۱۵ تیرماه خواهد بود و مراسم اختتامیه در ۲۰ تیرماه برگزار می‌شود.

این جشنواره با همکاری بنیاد بین‌المللی فرهنگی امام رضا (ع)، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می‌شود.

ارسال آثار به جشنواره نیز از طریق سایت http://zajan.farhang.gov.ir انجام و ثبت‌نام الکترونیکی نیز از طریق آدرس portal-shamstoos.ir و زنجان میدان استقلال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان «دبیرخانه جشنواره رضوی» انجام می‌شود.