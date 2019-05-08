۶۰ میلیون دلار محصولات تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

اسماعیل حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود یکصد هزار تن کالاها و محصولات غیرنفتی تولیدی در استان مرکزی به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: صادرات محصولات تولیدی استان مرکزی طی مدت مذکور امسال از نظر ارزش ریالی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش و از نظر وزن ۳۰ درصد افزایش داشته است.

حسینی بیان کرد: محصولات صادراتی استان مرکزی در سال جاری تاکنون به ۳۸ کشور جهان صادر شده و بیشترین کالاهای صادر شده استان شامل شمش، پلی اتیلن سنگین، شیشه، گل و گیاه و… بوده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی با اشاره به واردات استان مرکزی از کشورهای دیگر طی سال جاری نیز خاطرنشان ساخت: همچنین طی مدت ذکر شده ۱۹ میلیون دلار کالا به وزن بیش از ۹ هزار تن از ۲۲ کشور جهان به استان مرکزی وارد شده است که بخشی از این کالاهای وارداتی مواد اولیه تولید بوده اند.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت گمرکات استان مرکزی بیش از ۴۱ میلیارد ریال درآمد ملی و استانی و بیش از ۴۹ میلیارد ریال درآمد از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی اضافه کرد: طی بازه زمانی ذکر شده ۲۹ پرونده قاچاق انواع کالا در گمرکات استان مرکزی تشکیل شده که حجم ریالی این پرونده‌ها مجموعاً ۳۲ میلیارد ریال است و هم از لحاظ تعداد پرونده‌های تشکیل شده و هم از نظر حجم ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

گفتنی است صادرات غیرنفتی استان مرکزی در سال گذشته به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید.