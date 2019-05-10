به گزارش خبرنگار مهر، تنها ۱۰ روز مربیگری برای فرهاد مجیدی کافی بود تا به موازات هدایت تیمش در دو بازی و کسب یک پیروزی و یک تساوی، در برخورد با بی نظم‌ها هت تریک کند و این پیام را خطاب به همه بازیکنان تیمش صادر کند که بی نظمی در تیم او جایی ندارد.

گادوین منشا نخستین قربانی انضباط محوری فرهاد مجیدی بود تا مهاجم نیجریه‌ای استقلال دو بازی و چند جلسه تمرین را از دست بدهد.

طارق همام ملی پوش عراقی آبی پوشان شاید فکر این را هم نمی‌کرد که ناز کردن برای سرمربی جوان تیمش به قیمت حذف از باشگاه تمام شود. همام نه تنها قبل از دیدار استقلال و الدحیل از اردوی تیم اخراج شد، بلکه مجیدی اعلام کرد دیگر به او نیاز ندارد، چون استقلال جای بازیکنی نیست که ناز کند.

کمتر کسی فکرش را می‌کرد که برق مجیدی در سومین گام، مهدی رحمتی کاپیتان کهنه کار استقلال را بگیرد. یک جلسه غیبت غیر موجه در تمرین برای مجیدی کافی بود تا رحمتی را هم جریمه کند و مشخص شود در نظم نوین استقلال، همه با یک چشم دیده می‌شوند.

مجیدی که سابقه سالهای زیادی حضور در استقلال را دارد، به خوبی همه زوایای تاریک و مشکلات این تیم را می‌شناسد و بنا بر همین شناخت به درستی بر روی نقاط ضعف تیمش انگشت گذاشته و قصد اصلاح آن را دارد. یکی از این نقاط ضعف، پدیده شوم بازیکن سالاری بود که حالا مجیدی قصد اصلاح این نقطه ضعف و تبدیل کردن آن به نقطه قوتی برای تیمش را دارد.