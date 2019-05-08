به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایوب سلیمانی در حاشیه بازدید از اسکله شهید رجایی بندر عباس در جمع مسئولان گمرکات و اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، بیان داشت: مسئولیت امنیت کشور در ابعاد مختلف بر عهده نیروی انتظامی است اما اگر روزی این نیرو در حوزه امنیت نیاز به کمک داشته باشد از سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر استفاده خواهد کرد.

جانشین فرمانده ناجا، امنیت اقتصادی را مهمترین رکن امنیت ملی عنوان و تصریح کرد: در همه جوامع، اقتصاد، اصلی ترین رکن است و امروزه در کشور ما نیز به دو دلیل این مقوله اهمیت پیدا کرده، یکی به دلیل اهمیت ذاتی خود اقتصاد و وجه دیگر آن اینکه دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی بر حوزه اقتصاد تمرکز کرده اند.

سردار سلیمانی با بیان اینکه نه آمریکا، بلکه هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند ما را تهدید نظامی کند، خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران بحمد الله در حوزه حضور، نفوذ و قدرت، مرزهای منطقه را در نوردیده و در بحث امنیتی نیز یکی از امن ترین کشورهای منطقه و جهان به شمار می‌رود.

این مقام انتظامی افزود: حضور پلیس در گمرک موجب احساس امنیت برای شهروندان و یک احساس ناامنی برای مجرمان اقتصادی و آنهایی که با عناوین مختلف قصد فرار از گمرک دارند، خواهد شد.

جانشین فرمانده ناجا اظهار داشت: نیروی انتظامی از تمام توان و امکانات در مقابله و مبارزه با ورود هر گونه کالای قاچاق نه تنها در گمرک بلکه در تمامی حوزه‌های استحفاظی استفاده کرده و امنیت پایدار را که ضامن رشد علمی و اقتصادی کشور است، تأمین خواهد کرد.

سردار سلیمانی خاطر نشان کرد: امروز نه تنها امنیت حوزه اقتصاد مهمترین رکن امنیت ملی است بلکه در بحث صادرات، واردات، ترانزیت و به موقع رسیدن کالا به دست مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین منظور تأسیس و راه اندازی پلیس مستقل امنیت اقتصادی در گمرکات به ویژه گمرک شهید رجایی در دستور کار قرار گرفته است.