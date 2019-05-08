مازندران میزبان همایش توانمندی های اقتصادی حوزه خزر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور صبح چهارشنبه در نشست تخصصی کارگروه اشتغال در استان اظهار داشت: اولویت‌های اقتصادی در مازندران متعدد است و در خردادماه امسال، مازندران شاهد برپایی نمایشگاه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان با مشارکت کشورهای حوزه دریای خزر خواهد بود.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: همایش رؤسای اتاق‌های بازرگانی حوزه دریای خزر، سفرا، بازرگانان، رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی نیز در استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: همزمان با رویدادهای ذکرشده، همایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی نیز برگزار می‌شود وبرای تحقق رونق تولید باید پیشنهادات و راهکارهای اعضای ستاد به کارگروه اعلام شود تا مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به وقوع سیل در استان گفت: یکی از بخش‌های دچار خسارت شده، بخش کشاورزی، اصناف و تعدادی از واحدهای تولیدی، کارگاه‌های صنایع دستی و غیره است و باید اشتغال دچار آسیب شده براثر این حادثه بررسی و شناسایی شود و نسبت به احیای تولید و اشتغال برنامه ریزی شود.

معاون استاندار مازندران یادآور شد: ظرفیت‌هایی در بودجه سال جاری احصاء شد و بخشی از تسهیلات پیش بینی شده برای تحقق اشتغال و رونق تولید در قالب این ظرفیت‌ها باید ارائه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران یادآور شد: در سال گذشته با همه جدیت و تلاش در زمینه تسهیلات اشتغال روستایی، ۲۳۹ میلیارد تومان پرداخت وام صورت گرفت و از این نظر جزو سه استان برتر کشور هستیم.

خیریان پور از بانک‌ها خواست تا تسهیلات باقیمانده را نیز با سرعت به متقاضیان برای رونق تولید و اشتغال پرداخت کنند و گفت: با پرداخت ۲۳۹ میلیارد تومان تسهیلات، ایجاد پنج هزار اشتغال روستایی پیش بینی شده است.

وی گفت: در زمینه اشتغال فراگیر نیز جزو دو استان برتر کشور هستیم و ۲۳۸ میلیارد تومان در این بخش تسهیلات پرداخت شده و برای دو هزار و ۶۸۹ نفر با پرداخت آن تسهیلات شغل ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: ۸۰ میلیارد تومان نیز برای اشتغال مددجویی تسهیلات درنظرگرفته شده بود که تاکنون ۷۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به چهار هزار و ۲۶۱ نفر تسهیلات پرداخت شده ودر قالب بسته رونق تولید ۲۲۱ میلیارد تومان تسهیلات به ۸۱ نفر پرداخت شده است.