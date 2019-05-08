قدرت موشکی فلسطینیان بر توان نیروی هوایی اسرائیل برتری یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «امیر بوخبوط» تحلیلگر صهیونیست در سخنانی اذعان کرد که قدرت موشکی مقاومت در دور اخیر درگیری‌ها در غزه بر توان نیروی هوایی و سامانه‌های موشکی رژیم صهیونیستی غلبه کرد.

بر اساس این گزارش، وی اذعان کرد که حماس در این دور از درگیری‌ها توانست اراضی اشغالی را هدف حملات گسترده موشکی قرار دهد که طی آن چهار اسرائیلی کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

این تحلیلگر صهیونیست گفت که حماس موشک‌های جدید و پیشرفته‌ای در اختیار دارد که برای مقابله با آن نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی باید به فکر راهکارهای دیگری باشد.

بوخبوط اذعان کرد که ارتش صهیونیستی حتی نتوانست محل شلیک موشک‌ها از غزه را تشخیص دهد و همین مسأله موجب شد تا حماس به مراتب نسبت به جنگ سال ۲۰۱۴ موشک‌های بیشتری را به سمت مناطق صهیونیستی شلیک کند.