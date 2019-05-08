بازسازی منازل مسکونی در مناطق رانشی توجیه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از مناطق رانشی روستای قلعه قافه شهرستان مینودشت اظهار کرد: از تلاش دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات مردم تشکر می کنم اما با توجه به حجم گسترده باید هرچه سریعتر نسبت به حل مشکلات موجود مردم شریف این منطقه اقدام شود.

وی ضمن تشکر از مردم، از آنها خواست که صبوری داشته و جهت رفع موانع و مشکلات با دستگاه های اجرایی همکاری لازم را داشته باشند.

غراوی بیان کرد: ساخت و ساز و بازسازی منازل روستایی در محل های رانشی توجیه ندارد و ساکنان باید به محل دیگری کوچ داده شوند.

وی گفت: از آنجایی که شاید به مرور زمان مالکان مانند برخی از روستاهای رانشی و کوچ داده شده تصمیم به برگشت بگیرند این مناطق باید تخریب و به فضای سبز و یا زمین های کشاورزی تبدیل شود.

در ادامه سید رضا طباطبایی، فرماندار شهرستان مینودشت هم ضمن ارائه گزارش از خسارات وارده بر این شهرستان در حوزه های آب، برق، گاز، راه های مواصلاتی، ابنیه روستایی و باغات و زمین های کشاورزی و غیره گفت: باید با تلاش و کوشش بیشتر در دستگاه های اجرایی و همکاری مردم شریف شهرستان با جدیت در جهت رفع مشکلات و جبران خسارات تلاش نمایند که در این راستا نیازمند مساعدت ویژه مسئولان استانی هستیم.

گفتنی است، ۱۷۸ واحد مسکونی در روستای قلعه قافه از رانش زمین آسیب جدی دیدند و نیازمند بازسازی هستند.