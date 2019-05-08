انگلیس در انتخابات پارلمان اروپا شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «دیوید لیدینگتون» معاون نخست وزیر انگلیس در سخنانی ضمن اعلام مشارکت این کشور در انتخابات آتی پارلمان اروپا اظهار داشت: با توجه به تعویق اجرای برگزیت، انگلیس در انتخابات پارلمان اروپا مشارکت خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: علیرغم آنکه موجی از ناامیدی در میان شهروندان انگلیسی در خصوص همکاری و مشارکت با اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده، اما این تصمیم وجود دارد که در آخرین پروژه اروپایی مشارکت داشته باشیم.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس همچنین خاطرنشان کرد: دولت انگلیس مشارکت در انتخابات ماه جاری میلادی را به اطلاع اتحادیه اروپا رسانده است.

انتخابات پارلمان اروپا در انگلیس قرار است در تاریخ ۲۳ ماه می (۲ خرداد) برگزار شود. پارلمان جدید اروپا از تاریخ ۲ ژوئن (۱۱ تیر) فعالیت خود را آغاز می‌کند.