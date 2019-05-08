به گزارش خبرنگار مهر، امیرشیر توماج صبح چهارشنبه در بازدید از دفتر سامانه سجاد مستقر در فرمانداری اظهارکرد: تاکنون خسارت ۲۲۹ پرونده کشاورزان گمیشان پرداخت شد..

وی افزود: طی دو مرحله خسارت کشاورزان شهرستان گمیشان در سیل اخیر به میزان دو میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.

توماج ادامه داد: در حال حاضر هم مرحله سوم به تعداد ۲۹۱ پرونده خسارت کشاورزان گمیشان تهیه و جهت تایید به استان ارسال شد.

وی اضافه کرد: هر یک از پرونده های کشاورزان پس از تشکیل در جهاد کشاورزی و بازدید از سطح زمین ها جهت ثبت در سامانه سجاد به کارشناسان واگذار می شود.

فرماندار گمیشان در پایان گفت: لیست های هر یک از این مراحل پس از ثبت به همراه پرونده ها جهت پرداخت به استان ارسال می شود.