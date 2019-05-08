نرخ رسمی برخی انواع ارز افزایش یافت/روند کاهشی قیمت یورو و پوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۶۴ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۹۲۴ ریال و هر یورو نیز با ۱۲ ریال افت ۴۷ هزار و ۵۰ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۲۲۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۸۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۰۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۰۲ ریال، روپیه هند ۶۰۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۳۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹ هزار و ۶۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۱۸۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۱۹۸ ریال قیمت خورد.

از سویی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۶۱۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار ۹۱۳ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۰۸ ریال، روبل روسیه ۶۴۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۷ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۴۸۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۶۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۶۸۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۷۷ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۵۶۴ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۲ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۹۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۰۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار ۸۶۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۲۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۹۰۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۸ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۳۹۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۳۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۹۱۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۷۳۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۹ ریال ارزش‌گذاری شد.